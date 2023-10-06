Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards"

Следом статуэтку в виде плюшевого медведя получила Ольга Бузова.

Всего певица удостоилась двух наград в номинациях "Видео года" и "Инфлюенсер года".

"Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться", – заявила Бузова.