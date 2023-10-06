Рейтинг@Mail.ru
Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards" - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:15 06.10.2023 (обновлено: 17:23 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zhara-1900896793.html
Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards"
Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards" - РИА Новости, 06.10.2023
Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards"
В этот четверг в Crocus City Hall состоялась молодежная премия "Жара Media Awards". На ней вручили главным блогерам, хитмейкарам и крашам года. О том, чем еще... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:15
2023-10-06T17:23
фото
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
ольга бузова
анна седокова
оксана самойлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900889952_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_702afa2a1e1e6f86fecaac1e85b5a6ab.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В этот четверг в Crocus City Hall состоялась молодежная премия "Жара Media Awards". На ней вручили главным блогерам, хитмейкарам и крашам года. О том, чем еще запомнилось это событие, в фотоленте РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900889952_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_255d18323ff96e9c0653c6d2e8532fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новости шоу-бизнеса, знаменитости, ольга бузова, анна седокова, оксана самойлова, егор крид, москва
Фото, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ольга Бузова, Анна Седокова, Оксана Самойлова, Егор Крид, Москва
Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards"

В Москве состоялась первая "Жара Media Awards"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В этот четверг в Crocus City Hall состоялась молодежная премия "Жара Media Awards". На ней вручили главным блогерам, хитмейкарам и крашам года. О том, чем еще запомнилось это событие, в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media

Ведущими церемонии стали блогерша Валя Карнавал и комик Владимир Маркони.

Они рассказали зрителям об интересных фактах первой премии "Жара Media Awards" и объявили лауреатов в 15 разных номинациях.

Музыкальная премия Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Ведущими церемонии стали блогерша Валя Карнавал и комик Владимир Маркони.

Они рассказали зрителям об интересных фактах первой премии "Жара Media Awards" и объявили лауреатов в 15 разных номинациях.

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
1 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Открыл премию Коста Лакоста своим хитом "Весна" с отсылкой к Виктору Цою.

Импозантный исполнитель, который давно покоряет публику песнями в духе 80-х, удостоился награды в категории "На стиле".

Певец Коста Лакоста во время выступления на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Открыл премию Коста Лакоста своим хитом "Весна" с отсылкой к Виктору Цою.

Импозантный исполнитель, который давно покоряет публику песнями в духе 80-х, удостоился награды в категории "На стиле".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Следом статуэтку в виде плюшевого медведя получила Ольга Бузова.

Всего певица удостоилась двух наград в номинациях "Видео года" и "Инфлюенсер года".

"Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться", – заявила Бузова.

Певица Ольга Бузова во время награждения в номинации Инфлюенсер года на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Следом статуэтку в виде плюшевого медведя получила Ольга Бузова.

Всего певица удостоилась двух наград в номинациях "Видео года" и "Инфлюенсер года".

"Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться", – заявила Бузова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

"Награду поставлю на самое видное место", – поделилась Люся Чеботина.

Исполнительница хита "Солнце Монако" стала лауреатом в одной из самых важных номинаций "Певица года".

И, как положено главным звездам сцены, вышла к зрителям в шубе, стилизованной под королевскую мантию.

Певица Люся Чеботина во время выступления на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

"Награду поставлю на самое видное место", – поделилась Люся Чеботина.

Исполнительница хита "Солнце Монако" стала лауреатом в одной из самых важных номинаций "Певица года".

И, как положено главным звездам сцены, вышла к зрителям в шубе, стилизованной под королевскую мантию.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media

"Певцом года" зрители выбрали Егора Крида.

То ли от радости, то ли от непогоды за окном, но получая награду рэпер не удержался от шуток в адрес своей бывшей возлюбленной Вали Карнавал.

"Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал", – сказал со сцены рэпер.

Слегка шокированной Вале осталось лишь развести руками.

Певец Егор Крид на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

"Певцом года" зрители выбрали Егора Крида.

То ли от радости, то ли от непогоды за окном, но получая награду рэпер не удержался от шуток в адрес своей бывшей возлюбленной Вали Карнавал.

"Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал", – сказал со сцены рэпер.

Слегка шокированной Вале осталось лишь развести руками.

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media

Страстей на премии было немало. Так, чуть не сорвался приезд блогерши, предпринимательницы и одной из самых известных многодетных матерей страны Оксаны Самойловой.

На своей странице в соцсети супруга рэпера Джигана пожаловалась, что перед самым выходом самостоятельно собирала себя на красную дорожку, так как ее подвели стилисты и визажисты.

Самойлова старалась не зря. В итоге она и Джиган получили награду в категории "Пара года".

Музыкальная премия Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Страстей на премии было немало. Так, чуть не сорвался приезд блогерши, предпринимательницы и одной из самых известных многодетных матерей страны Оксаны Самойловой.

На своей странице в соцсети супруга рэпера Джигана пожаловалась, что перед самым выходом самостоятельно собирала себя на красную дорожку, так как ее подвели стилисты и визажисты.

Самойлова старалась не зря. В итоге она и Джиган получили награду в категории "Пара года".

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
6 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media

"Каждый из нас получил по медведю", – отметил Олег Майами после того, как стал победителем в категории "Хит года" вместе с Niletto и Лешей Свик.

Трио набрало больше всех голосов от зрителей за трек "Не вспоминай".

Музыкальная премия Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

"Каждый из нас получил по медведю", – отметил Олег Майами после того, как стал победителем в категории "Хит года" вместе с Niletto и Лешей Свик.

Трио набрало больше всех голосов от зрителей за трек "Не вспоминай".

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мот выпустил столько хитов, что один было выбрать сложно.

В итоге музыкант удостоился награды "Хитмейкер года" и "дал жару", исполнив трек "Мои типы".

Певец Мот во время выступления на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Мот выпустил столько хитов, что один было выбрать сложно.

В итоге музыкант удостоился награды "Хитмейкер года" и "дал жару", исполнив трек "Мои типы".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media

Лауреатом премии стала и Инстасамка в номинации "Медиаперсона года".

Ждать ли теперь от певицы песню "Эту награду мне муж купил", пока неизвестно.

Музыкальная премия Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Лауреатом премии стала и Инстасамка в номинации "Медиаперсона года".

Ждать ли теперь от певицы песню "Эту награду мне муж купил", пока неизвестно.

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
9 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Дресс-кодом церемонии стал металлик.

Большинство номинантов и гостей церемонии ответственно подошли к выбору нарядов. Как, например, рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль. Они появились в лаконичных образах, выдержанных в стилистике события.

Рэп-исполнитель ST с супругой Ассоль на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Дресс-кодом церемонии стал металлик.

Большинство номинантов и гостей церемонии ответственно подошли к выбору нарядов. Как, например, рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль. Они появились в лаконичных образах, выдержанных в стилистике события.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Удивила всех Анна Седокова.

Экс-солистка "ВИА Гры" выбрала облегающее платье с капюшоном, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Имеет право.

Как призналась исполнительница, два месяца назад она была недовольна своим внешним видом и похудела на девять килограммов.

Певица Анна Седокова на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве

Удивила всех Анна Седокова.

Экс-солистка "ВИА Гры" выбрала облегающее платье с капюшоном, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Имеет право.

Как призналась исполнительница, два месяца назад она была недовольна своим внешним видом и похудела на девять килограммов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ШоубизФотоНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиОльга БузоваАнна СедоковаОксана СамойловаЕгор КридМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала