Стройная Седокова и радостная Бузова: чем запомнилась "Жара Media Awards"

В Москве состоялась первая "Жара Media Awards"
Ведущими церемонии стали блогерша Валя Карнавал и комик Владимир Маркони.
Они рассказали зрителям об интересных фактах первой премии "Жара Media Awards" и объявили лауреатов в 15 разных номинациях.
Ведущими церемонии стали блогерша Валя Карнавал и комик Владимир Маркони.
Они рассказали зрителям об интересных фактах первой премии "Жара Media Awards" и объявили лауреатов в 15 разных номинациях.
Открыл премию Коста Лакоста своим хитом "Весна" с отсылкой к Виктору Цою.
Импозантный исполнитель, который давно покоряет публику песнями в духе 80-х, удостоился награды в категории "На стиле".
Открыл премию Коста Лакоста своим хитом "Весна" с отсылкой к Виктору Цою.
Импозантный исполнитель, который давно покоряет публику песнями в духе 80-х, удостоился награды в категории "На стиле".
Следом статуэтку в виде плюшевого медведя получила Ольга Бузова.
Всего певица удостоилась двух наград в номинациях "Видео года" и "Инфлюенсер года".
"Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться", – заявила Бузова.
Следом статуэтку в виде плюшевого медведя получила Ольга Бузова.
Всего певица удостоилась двух наград в номинациях "Видео года" и "Инфлюенсер года".
"Награда новая, клевая, у меня такой еще не было. Особенная награда для меня. Я больше, чем артист, больше, чем ведущая. Я про быть, а не про казаться", – заявила Бузова.
"Награду поставлю на самое видное место", – поделилась Люся Чеботина.
Исполнительница хита "Солнце Монако" стала лауреатом в одной из самых важных номинаций "Певица года".
И, как положено главным звездам сцены, вышла к зрителям в шубе, стилизованной под королевскую мантию.
"Награду поставлю на самое видное место", – поделилась Люся Чеботина.
Исполнительница хита "Солнце Монако" стала лауреатом в одной из самых важных номинаций "Певица года".
И, как положено главным звездам сцены, вышла к зрителям в шубе, стилизованной под королевскую мантию.
"Певцом года" зрители выбрали Егора Крида.
То ли от радости, то ли от непогоды за окном, но получая награду рэпер не удержался от шуток в адрес своей бывшей возлюбленной Вали Карнавал.
"Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал", – сказал со сцены рэпер.
Слегка шокированной Вале осталось лишь развести руками.
"Певцом года" зрители выбрали Егора Крида.
То ли от радости, то ли от непогоды за окном, но получая награду рэпер не удержался от шуток в адрес своей бывшей возлюбленной Вали Карнавал.
"Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому что слева от меня Валя Карнавал", – сказал со сцены рэпер.
Слегка шокированной Вале осталось лишь развести руками.
Страстей на премии было немало. Так, чуть не сорвался приезд блогерши, предпринимательницы и одной из самых известных многодетных матерей страны Оксаны Самойловой.
На своей странице в соцсети супруга рэпера Джигана пожаловалась, что перед самым выходом самостоятельно собирала себя на красную дорожку, так как ее подвели стилисты и визажисты.
Самойлова старалась не зря. В итоге она и Джиган получили награду в категории "Пара года".
Страстей на премии было немало. Так, чуть не сорвался приезд блогерши, предпринимательницы и одной из самых известных многодетных матерей страны Оксаны Самойловой.
На своей странице в соцсети супруга рэпера Джигана пожаловалась, что перед самым выходом самостоятельно собирала себя на красную дорожку, так как ее подвели стилисты и визажисты.
Самойлова старалась не зря. В итоге она и Джиган получили награду в категории "Пара года".
"Каждый из нас получил по медведю", – отметил Олег Майами после того, как стал победителем в категории "Хит года" вместе с Niletto и Лешей Свик.
Трио набрало больше всех голосов от зрителей за трек "Не вспоминай".
"Каждый из нас получил по медведю", – отметил Олег Майами после того, как стал победителем в категории "Хит года" вместе с Niletto и Лешей Свик.
Трио набрало больше всех голосов от зрителей за трек "Не вспоминай".
Мот выпустил столько хитов, что один было выбрать сложно.
В итоге музыкант удостоился награды "Хитмейкер года" и "дал жару", исполнив трек "Мои типы".
Мот выпустил столько хитов, что один было выбрать сложно.
В итоге музыкант удостоился награды "Хитмейкер года" и "дал жару", исполнив трек "Мои типы".
Лауреатом премии стала и Инстасамка в номинации "Медиаперсона года".
Ждать ли теперь от певицы песню "Эту награду мне муж купил", пока неизвестно.
Лауреатом премии стала и Инстасамка в номинации "Медиаперсона года".
Ждать ли теперь от певицы песню "Эту награду мне муж купил", пока неизвестно.
Дресс-кодом церемонии стал металлик.
Большинство номинантов и гостей церемонии ответственно подошли к выбору нарядов. Как, например, рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль. Они появились в лаконичных образах, выдержанных в стилистике события.
Дресс-кодом церемонии стал металлик.
Большинство номинантов и гостей церемонии ответственно подошли к выбору нарядов. Как, например, рэпер ST (Александр Степанов) и его супруга Ассоль. Они появились в лаконичных образах, выдержанных в стилистике события.
Удивила всех Анна Седокова.
Экс-солистка "ВИА Гры" выбрала облегающее платье с капюшоном, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Имеет право.
Как призналась исполнительница, два месяца назад она была недовольна своим внешним видом и похудела на девять килограммов.
Удивила всех Анна Седокова.
Экс-солистка "ВИА Гры" выбрала облегающее платье с капюшоном, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Имеет право.
Как призналась исполнительница, два месяца назад она была недовольна своим внешним видом и похудела на девять килограммов.