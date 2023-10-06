https://ria.ru/20231006/zerno-1901024036.html

Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени

Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени - РИА Новости, 06.10.2023

Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени

Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:56

2023-10-06T17:56

2023-10-06T18:05

африка

экономика

россия

дмитрий патрушев

зерновая сделка

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда", - сообщил Патрушев.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897094713.html

африка

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

африка, экономика, россия, дмитрий патрушев, зерновая сделка