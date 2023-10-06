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Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени - РИА Новости, 06.10.2023
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17:56 06.10.2023 (обновлено: 18:05 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zerno-1901024036.html
Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени
Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени - РИА Новости, 06.10.2023
Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени
Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:56
2023-10-06T18:05
африка
экономика
россия
дмитрий патрушев
зерновая сделка
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда", - сообщил Патрушев.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897094713.html
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африка, экономика, россия, дмитрий патрушев, зерновая сделка
Африка, Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Зерновая сделка
Поставки российского зерна в Африку начнутся до конца осени

Патрушев: поставки российского зерна в Африку начнутся в течение месяца-полутора

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда", - сообщил Патрушев.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
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АфрикаЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевЗерновая сделка
 
 
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