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Вжился в роль. В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 06.10.2023
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15:55 06.10.2023 (обновлено: 16:23 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900980751.html
Вжился в роль. В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского
Вжился в роль. В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 06.10.2023
Вжился в роль. В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский допустил три грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу, пишет Rzeczpospolita. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:55
2023-10-06T16:23
в мире
польша
киев
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
всемирная торговая организация (вто)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил три грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу, пишет Rzeczpospolita.Во-первых, отметил автор, Киев подал жалобу на Варшаву в ВТО за отказ импортировать зерно — и все это накануне выборов в Польше. В результате акцентом предвыборной компании стала не борьба против "российской угрозы", а защита фермеров от украинской сельхозпродукции."Украинские власти выбрали не то время, не то место и не те аргументы для торгового спора. Всем известно, что к соседу за солью не ходят, зная, что у него сейчас свои, более серьезные проблемы", — говорится в публикации.Второй ошибкой Зеленского стало выступление на Генассамблее ООН, во время которого он заявил, что "некоторые в Европе готовят сцену для московского актера". Этот намек однозначно поняли в Варшаве, указано в статье. Вместо того чтобы разрядить накаляющуюся обстановку, украинский президент лишь подлил масла в огонь, пишет автор, предположив, что Зеленский чересчур вжился в свою старую роль дерзкого и жесткого президента-учителя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа".Наконец Зеленский выбрал неподходящее время, чтобы наградить военного корреспондента и репортера Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду, — сразу же после того, как президент Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой в Нью-Йорке. Многие поляки расценили это как попытку "уколоть" правящую партию Польши, начавшую отворачиваться от Киева, говорится в материале.&quot;Сегодня больше всех рискует и теряет Украина. Но завтра это может ударить по Польше, которой может не оказаться за столом, где рано или поздно будут обсуждаться условия окончания конфликта, а возможно, и будущий облик нашей части Европы&quot;, — резюмировал автор.Варшава констатировала, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть границу для зерна с Украины. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много чем помогла соседу и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности. Дуда отметил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и может утопить тех, кто пытается ему помочь.
https://ria.ru/20231006/es-1900842448.html
https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html
польша
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в мире, польша, киев, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, всемирная торговая организация (вто), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Польша, Киев, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Всемирная торговая организация (ВТО), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Вжился в роль. В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского

Rzeczpospolita: Зеленский трижды ошибся в отношениях с Польшей

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил три грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу, пишет Rzeczpospolita.
Во-первых, отметил автор, Киев подал жалобу на Варшаву в ВТО за отказ импортировать зерно — и все это накануне выборов в Польше. В результате акцентом предвыборной компании стала не борьба против "российской угрозы", а защита фермеров от украинской сельхозпродукции.
«
"Украинские власти выбрали не то время, не то место и не те аргументы для торгового спора. Всем известно, что к соседу за солью не ходят, зная, что у него сейчас свои, более серьезные проблемы", — говорится в публикации.
Второй ошибкой Зеленского стало выступление на Генассамблее ООН, во время которого он заявил, что "некоторые в Европе готовят сцену для московского актера". Этот намек однозначно поняли в Варшаве, указано в статье. Вместо того чтобы разрядить накаляющуюся обстановку, украинский президент лишь подлил масла в огонь, пишет автор, предположив, что Зеленский чересчур вжился в свою старую роль дерзкого и жесткого президента-учителя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа".
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Наконец Зеленский выбрал неподходящее время, чтобы наградить военного корреспондента и репортера Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду, — сразу же после того, как президент Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой в Нью-Йорке. Многие поляки расценили это как попытку "уколоть" правящую партию Польши, начавшую отворачиваться от Киева, говорится в материале.
«

"Сегодня больше всех рискует и теряет Украина. Но завтра это может ударить по Польше, которой может не оказаться за столом, где рано или поздно будут обсуждаться условия окончания конфликта, а возможно, и будущий облик нашей части Европы", — резюмировал автор.

Варшава констатировала, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть границу для зерна с Украины. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много чем помогла соседу и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности. Дуда отметил, что Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и может утопить тех, кто пытается ему помочь.
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В миреПольшаКиевВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаВсемирная торговая организация (ВТО)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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