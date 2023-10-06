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В ДНР рассказали, для чего Зеленский провоцирует эскалацию конфликта - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900896643.html
В ДНР рассказали, для чего Зеленский провоцирует эскалацию конфликта
В ДНР рассказали, для чего Зеленский провоцирует эскалацию конфликта - РИА Новости, 06.10.2023
В ДНР рассказали, для чего Зеленский провоцирует эскалацию конфликта
Неудачными попытками высадки спецназа и террористическими обстрелами Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта для получения денег, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:49
2023-10-06T11:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир зеленский
ян гагин
испания
харьковская область
республика крым
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Неудачными попытками высадки спецназа и террористическими обстрелами Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта для получения денег, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Фоном для переговоров стали два ярких события: попытка украинского спецназа высадиться на берегу Крыма и сделать некие селфи, чтобы показать, что Крым украинский. Неудачная попытка, противник потерял практически всю группу убитыми. …Второе событие - это взрыв в Купянском районе (Харьковская область), где погибли гражданские и военные лица на украинской территории, якобы обвиняя Российскую Федерацию в этом взрыве. …На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский все-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта", - сказал Гагин. В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым".
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
донецкая народная республика
испания
харьковская область
республика крым
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донецкая народная республика, владимир зеленский, ян гагин, испания, харьковская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Испания, Харьковская область, Республика Крым
В ДНР рассказали, для чего Зеленский провоцирует эскалацию конфликта

Гагин: Зеленский провоцирует эскалацию конфликта для получения денег

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Неудачными попытками высадки спецназа и террористическими обстрелами Владимир Зеленский провоцирует эскалацию конфликта для получения денег, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Фоном для переговоров стали два ярких события: попытка украинского спецназа высадиться на берегу Крыма и сделать некие селфи, чтобы показать, что Крым украинский. Неудачная попытка, противник потерял практически всю группу убитыми. …Второе событие - это взрыв в Купянском районе (Харьковская область), где погибли гражданские и военные лица на украинской территории, якобы обвиняя Российскую Федерацию в этом взрыве. …На мой взгляд, это очередная провокация для того, чтобы создать фон для переговоров, на которых Зеленский все-таки успел выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта", - сказал Гагин.
В среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут в Крыму. ФСБ отмечала, что диверсанты из рядов военной разведки Украины были на быстроходных плавсредствах, один из них захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЯн ГагинИспанияХарьковская областьРеспублика Крым
 
 
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