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В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы

В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023

В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы

Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:22

2023-10-06T11:22

2023-10-06T11:25

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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу голландская полиция в соцсети Х. По данным правоохранительных органов, сначала взрыв произошел в жилом доме в Ватерингине, который находится в 5 километрах к юго-западу от Гааги. "Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции. Затем, как отмечается, взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном в центре Гааги. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), инцидент произошел в здании, где находится юридическая фирма. Как сообщила полиция, никто не пострадал. Правоохранители расследует оба инцидента. Есть ли связь между этими двумя взрывами, пока неизвестно.

https://ria.ru/20230930/vzryv-1899628912.html

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