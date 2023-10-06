https://ria.ru/20231006/vzryvy-1900881468.html
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы
Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:25
в мире
гаага
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900881823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70f5db2ae5d9d17f1623489f45f1206d.jpg
ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу голландская полиция в соцсети Х. По данным правоохранительных органов, сначала взрыв произошел в жилом доме в Ватерингине, который находится в 5 километрах к юго-западу от Гааги. "Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции. Затем, как отмечается, взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном в центре Гааги. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), инцидент произошел в здании, где находится юридическая фирма. Как сообщила полиция, никто не пострадал. Правоохранители расследует оба инцидента. Есть ли связь между этими двумя взрывами, пока неизвестно.
https://ria.ru/20230930/vzryv-1899628912.html
https://ria.ru/20231001/vzryv-1899718939.html
гаага
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900881823_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f77ae916e59d63f4de8b82fe4c2c847c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы
В Гааге и соседнем Ватерингине прогремели взрывы, один человек пострадал
ГААГА, 6 окт - РИА Новости.
Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу голландская полиция в соцсети Х
.
По данным правоохранительных органов, сначала взрыв произошел в жилом доме в Ватерингине, который находится в 5 километрах к юго-западу от Гааги.
СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали
"Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.
Затем, как отмечается, взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном в центре Гааги. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), инцидент произошел в здании, где находится юридическая фирма. Как сообщила полиция, никто не пострадал.
Правоохранители расследует оба инцидента. Есть ли связь между этими двумя взрывами, пока неизвестно.
В центре Анкары прогремел взрыв