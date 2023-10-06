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В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
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11:22 06.10.2023 (обновлено: 11:25 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vzryvy-1900881468.html
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы
Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:25
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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу голландская полиция в соцсети Х. По данным правоохранительных органов, сначала взрыв произошел в жилом доме в Ватерингине, который находится в 5 километрах к юго-западу от Гааги. "Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции. Затем, как отмечается, взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном в центре Гааги. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), инцидент произошел в здании, где находится юридическая фирма. Как сообщила полиция, никто не пострадал. Правоохранители расследует оба инцидента. Есть ли связь между этими двумя взрывами, пока неизвестно.
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в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
В двух городах в Нидерландах прогремели взрывы

В Гааге и соседнем Ватерингине прогремели взрывы, один человек пострадал

© AFP 2023 / ARIS OIKONOMOUПолицейский в Нидерландах
Полицейский в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / ARIS OIKONOMOU
Полицейский в Нидерландах. Архивное фото
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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв произошел ночью в юридической фирме в Гааге, ему предшествовал взрыв в жилом доме в соседнем городе Ватеринген, есть пострадавший, сообщила в пятницу голландская полиция в соцсети Х.
По данным правоохранительных органов, сначала взрыв произошел в жилом доме в Ватерингине, который находится в 5 километрах к юго-западу от Гааги.
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"Зданию был нанесен ущерб в результате предполагаемого взрыва. Вспыхнул небольшой пожар. Один человек был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.
Затем, как отмечается, взрывом был поврежден фасад здания на улице Баутеном в центре Гааги. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), инцидент произошел в здании, где находится юридическая фирма. Как сообщила полиция, никто не пострадал.
Правоохранители расследует оба инцидента. Есть ли связь между этими двумя взрывами, пока неизвестно.
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