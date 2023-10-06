https://ria.ru/20231006/vzryvy-1900850781.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:33

2023-10-06T08:33

2023-10-06T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

измаильский район

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Он отметил, что в результате взрывов повреждена инфраструктура, загорелись 9 грузовиков. "Пожар ликвидирован… Функционирование паромной переправы временно остановлено", - написал Кипер. По его словам, воздушная тревога в регионе длилась более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231001/udar-1899692582.html

одесская область

измаильский район

украина

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в мире, одесская область, измаильский район, украина