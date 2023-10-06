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В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
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08:33 06.10.2023 (обновлено: 10:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vzryvy-1900850781.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:33
2023-10-06T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
измаильский район
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Он отметил, что в результате взрывов повреждена инфраструктура, загорелись 9 грузовиков. "Пожар ликвидирован… Функционирование паромной переправы временно остановлено", - написал Кипер. По его словам, воздушная тревога в регионе длилась более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231001/udar-1899692582.html
одесская область
измаильский район
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в мире, одесская область, измаильский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Измаильский район, Украина
В Одесской области прогремели взрывы

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о взрывах в Измаильском районе

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия взрыва в Одесской области. 6 октября 2023
Последствия взрыва в Одесской области. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия взрыва в Одесской области. 6 октября 2023
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Он отметил, что в результате взрывов повреждена инфраструктура, загорелись 9 грузовиков. "Пожар ликвидирован… Функционирование паромной переправы временно остановлено", - написал Кипер.
По его словам, воздушная тревога в регионе длилась более трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьИзмаильский районУкраина
 
 
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