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В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.10.2023
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:33
2023-10-06T08:33
2023-10-06T10:15
специальная военная операция на украине
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одесская область
измаильский район
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе Одесской области Украины, временно остановлена работа паромной переправы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Он отметил, что в результате взрывов повреждена инфраструктура, загорелись 9 грузовиков. "Пожар ликвидирован… Функционирование паромной переправы временно остановлено", - написал Кипер. По его словам, воздушная тревога в регионе длилась более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесская область, измаильский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Измаильский район, Украина
В Одесской области прогремели взрывы
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о взрывах в Измаильском районе