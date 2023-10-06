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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 06.10.2023
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:13
2023-10-06T07:13
2023-10-06T13:15
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он.С 6:48 в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия с 10 октября прошлого года регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремел взрыв
В центре Харькова утром 6 октября прогремел взрыв, звучит воздушная тревога