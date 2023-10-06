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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 06.10.2023

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T07:13

2023-10-06T07:13

2023-10-06T13:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он.С 6:48 в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.Российская армия с 10 октября прошлого года регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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2023

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