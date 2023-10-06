https://ria.ru/20231006/vystuplenie-1901073868.html

Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023

Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай" была четкой и открытой, российский лидер говорил от имени миллиардов людей,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:09

2023-10-06T21:09

2023-10-06T21:09

россия

ближний восток

сша

владимир путин

в мире

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КАИР, 6 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай" была четкой и открытой, российский лидер говорил от имени миллиардов людей, недовольных политикой США, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир. "Во-первых, речь Путина... была четкой и открытой. Он говорил от лица миллионов, даже миллиардов людей во всем мире, которые недовольны политикой США и тенденциями Запада", - считает Самир. Эксперт обратил внимание на то, что Путин говорил о ценностях, национальном самосознании, невмешательстве в дела других государств и народов и уважении специфики стран. "Россия разделяет эти принципы с арабскими странами, государствами Ближнего Востока и многими свободными странами в мире", - сказал Самир, подчеркнув, что большое число государство "отвергает продвигаемый США "порядок, основанный на правилах"". "Сейчас мы движемся к многополярному миру. США больше не являются теми, кто доминирует в мире, как это было ранее после падения Берлинской стены и развала Советского Союза", - добавил эксперт. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

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россия, ближний восток, сша, владимир путин, в мире