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Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023
Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай" была четкой и открытой, российский лидер говорил от имени миллиардов людей,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:09
2023-10-06T21:09
2023-10-06T21:09
россия
ближний восток
сша
владимир путин
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КАИР, 6 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай" была четкой и открытой, российский лидер говорил от имени миллиардов людей, недовольных политикой США, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир. "Во-первых, речь Путина... была четкой и открытой. Он говорил от лица миллионов, даже миллиардов людей во всем мире, которые недовольны политикой США и тенденциями Запада", - считает Самир. Эксперт обратил внимание на то, что Путин говорил о ценностях, национальном самосознании, невмешательстве в дела других государств и народов и уважении специфики стран. "Россия разделяет эти принципы с арабскими странами, государствами Ближнего Востока и многими свободными странами в мире", - сказал Самир, подчеркнув, что большое число государство "отвергает продвигаемый США "порядок, основанный на правилах"". "Сейчас мы движемся к многополярному миру. США больше не являются теми, кто доминирует в мире, как это было ранее после падения Берлинской стены и развала Советского Союза", - добавил эксперт. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, ближний восток, сша, владимир путин, в мире
Россия, Ближний Восток, США, Владимир Путин, В мире
Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Эксперт Самир: Путин на "Валдае" говорил от людей, недовольных политикой США
КАИР, 6 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай" была четкой и открытой, российский лидер говорил от имени миллиардов людей, недовольных политикой США, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир.
"Во-первых, речь Путина... была четкой и открытой. Он говорил от лица миллионов, даже миллиардов людей во всем мире, которые недовольны политикой США и тенденциями Запада", - считает Самир.
Путин поставил диагноз западной гегемонии
Эксперт обратил внимание на то, что Путин говорил о ценностях, национальном самосознании, невмешательстве в дела других государств и народов и уважении специфики стран.
"Россия разделяет эти принципы с арабскими странами, государствами Ближнего Востока
и многими свободными странами в мире", - сказал Самир, подчеркнув, что большое число государство "отвергает продвигаемый США "порядок, основанный на правилах"".
"Сейчас мы движемся к многополярному миру. США больше не являются теми, кто доминирует в мире, как это было ранее после падения Берлинской стены и развала Советского Союза", - добавил эксперт.
Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Выступление Путина на "Валдае": шесть принципов России и ход СВО