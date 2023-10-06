https://ria.ru/20231006/vysotskiy-1900836613.html

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка - РИА Новости, 06.10.2023

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

Неизвестная редакция рукописи песни "В холода" Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:11

2023-10-06T01:11

2023-10-06T01:11

культура

владимир высоцкий (автор песен)

культура

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестная редакция рукописи песни "В холода" Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Федора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении. На аукционе также были выставлены редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические бумаги, в числе которых редкое петровское издание Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии или Внятное описание" за 950 тысяч рублей.

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2023

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владимир высоцкий (автор песен), культура, россия