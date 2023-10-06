https://ria.ru/20231006/vysotskiy-1900836613.html
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка - РИА Новости, 06.10.2023
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка
Неизвестная редакция рукописи песни "В холода" Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T01:11
2023-10-06T01:11
2023-10-06T01:11
культура
владимир высоцкий (автор песен)
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134388/02/1343880263_0:0:2514:1415_1920x0_80_0_0_a491ae1b2b35648c655aa100c3e03f71.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестная редакция рукописи песни "В холода" Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Федора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении. На аукционе также были выставлены редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические бумаги, в числе которых редкое петровское издание Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии или Внятное описание" за 950 тысяч рублей.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134388/02/1343880263_0:0:2514:1887_1920x0_80_0_0_ffb3d9486702d10276fec5dc7fb8ab13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир высоцкий (автор песен), культура, россия
Культура, Владимир Высоцкий (автор песен), Культура, Россия
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка за 260 тысяч рублей
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестная редакция рукописи песни "В холода" Владимира Высоцкого продана за 260 тысяч рублей на онлайн-торгах в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
"Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода", названная "Песней Федора", продана сегодня за 260 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
На аукционе также были выставлены редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические бумаги, в числе которых редкое петровское издание Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии или Внятное описание" за 950 тысяч рублей.