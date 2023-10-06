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Правительство одобрило проект о процентах за задержку выплат работникам
Правительство одобрило проект о процентах за задержку выплат работникам - РИА Новости, 06.10.2023
Правительство одобрило проект о процентах за задержку выплат работникам
Правительство России одобрило механизм взыскания с работодателя процентов за задержку полагающихся работникам выплат, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:13
2023-10-06T11:13
2023-10-06T11:13
общество
правительство рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило механизм взыскания с работодателя процентов за задержку полагающихся работникам выплат, сообщает пресс-служба кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как отмечалось ранее, законопроект направлен на установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно.
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общество, правительство рф
Общество, Правительство РФ
Правительство одобрило проект о процентах за задержку выплат работникам
Правительство одобрило взыскание с работодателя процентов за задержку выплат