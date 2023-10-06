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Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам - РИА Новости, 06.10.2023
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02:15 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vyplata-1900833893.html
Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам
Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам - РИА Новости, 06.10.2023
Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам
Выплата в 100 тысяч рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников, заявил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:15
2023-10-06T02:15
общество
россия
кирилл данилов
центральный банк рф (цб рф)
деньги
мошенничество
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выплата в 100 тысяч рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников, заявил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Минимальный размер страховой выплаты по банковским картам начал действовать с 1 октября 2023 года. При этом страхование дебетовой или кредитной карты является добровольным. От полиса можно отказаться даже в том случае, если гражданин оформил страховку, но позже решил, что она не нужна, указывает юрист."Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на которое может претендовать клиент", — указывает юрист.Теперь страховщик должен выплатить средства в течение 30 дней со дня получения заявления и необходимых документов от потерпевшего.Если сумма, которую мошенники украли с карты, меньше или равна 100 тысячам рублей, то страховая полностью возместит ущерб. Если украдена большая сумма, то размер страховой выплаты будет не меньше 100 тысяч рублей.При этом утеря или повреждение электронного средства платежа под страховой случай не подпадает.
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html
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общество, россия, кирилл данилов, центральный банк рф (цб рф), деньги, мошенничество
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Деньги, Мошенничество
Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам

Юрист Данилов: страховщики вернут 100 тысяч рублей, украденных мошенникам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выплата в 100 тысяч рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников, заявил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Минимальный размер страховой выплаты по банковским картам начал действовать с 1 октября 2023 года. При этом страхование дебетовой или кредитной карты является добровольным. От полиса можно отказаться даже в том случае, если гражданин оформил страховку, но позже решил, что она не нужна, указывает юрист.
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"Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на которое может претендовать клиент", — указывает юрист.
Теперь страховщик должен выплатить средства в течение 30 дней со дня получения заявления и необходимых документов от потерпевшего.
Если сумма, которую мошенники украли с карты, меньше или равна 100 тысячам рублей, то страховая полностью возместит ущерб. Если украдена большая сумма, то размер страховой выплаты будет не меньше 100 тысяч рублей.
При этом утеря или повреждение электронного средства платежа под страховой случай не подпадает.
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ОбществоРоссияКирилл ДаниловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДеньгиМошенничество
 
 
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