https://ria.ru/20231006/vyplata-1900833893.html

Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам

Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам - РИА Новости, 06.10.2023

Юрист рассказал, кто получит выплату в сто тысяч рублей по картам

Выплата в 100 тысяч рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников, заявил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T02:15

2023-10-06T02:15

2023-10-06T02:15

общество

россия

кирилл данилов

центральный банк рф (цб рф)

деньги

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выплата в 100 тысяч рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников, заявил в беседе с агентством "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Минимальный размер страховой выплаты по банковским картам начал действовать с 1 октября 2023 года. При этом страхование дебетовой или кредитной карты является добровольным. От полиса можно отказаться даже в том случае, если гражданин оформил страховку, но позже решил, что она не нужна, указывает юрист."Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на которое может претендовать клиент", — указывает юрист.Теперь страховщик должен выплатить средства в течение 30 дней со дня получения заявления и необходимых документов от потерпевшего.Если сумма, которую мошенники украли с карты, меньше или равна 100 тысячам рублей, то страховая полностью возместит ущерб. Если украдена большая сумма, то размер страховой выплаты будет не меньше 100 тысяч рублей.При этом утеря или повреждение электронного средства платежа под страховой случай не подпадает.

https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, кирилл данилов, центральный банк рф (цб рф), деньги, мошенничество