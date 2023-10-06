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США послали Украине тревожный сигнал - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vybory-1900845673.html
США послали Украине тревожный сигнал
США послали Украине тревожный сигнал - РИА Новости, 06.10.2023
США послали Украине тревожный сигнал
У украинских властей есть повод для беспокойства из-за последних политических сигналов из Вашингтона, рассказал отставной американский полковник Джан Джентил в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:25
2023-10-06T07:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. У украинских властей есть повод для беспокойства из-за последних политических сигналов из Вашингтона, рассказал отставной американский полковник Джан Джентил в беседе с Newsweek."Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины", — отметил Джентил.По мнению немецкого генерала в отставке Гельмута Ганзера, предвыборная гонка в США может привести к значительному снижению объемов помощи Украине.&quot;Байдену придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины&quot;, — рассказал он изданию.Ганзер добавил, что предвыборная кампания в США уже может оказывать влияние на политику администрации Байдена в отношении Украины, особенно если общественность выступит против масштабной поддержки. В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения стало исключение ассигнований, предназначенных для поддержки ВСУ. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев вопреки сопротивлению некоторых конгрессменов-республиканцев.
https://ria.ru/20231006/moment-1900836904.html
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в мире, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
США послали Украине тревожный сигнал

Newsweek: предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. У украинских властей есть повод для беспокойства из-за последних политических сигналов из Вашингтона, рассказал отставной американский полковник Джан Джентил в беседе с Newsweek.
"Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины", — отметил Джентил.
По мнению немецкого генерала в отставке Гельмута Ганзера, предвыборная гонка в США может привести к значительному снижению объемов помощи Украине.
«

"Байдену придется взвешивать выгоды и балансировать между двумя противоречащими друг другу целями: победой на выборах и высоким уровнем поддержки Украины", — рассказал он изданию.

Ганзер добавил, что предвыборная кампания в США уже может оказывать влияние на политику администрации Байдена в отношении Украины, особенно если общественность выступит против масштабной поддержки.
В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения стало исключение ассигнований, предназначенных для поддержки ВСУ. При этом президент Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев вопреки сопротивлению некоторых конгрессменов-республиканцев.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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