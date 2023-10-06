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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 06.10.2023 (обновлено: 15:26 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vsu-1900969511.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:26
специальная военная операция на украине
остров
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (город)
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900969739.html
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остров, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), днепр (город), украина
Специальная военная операция на Украине, Остров, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепр (город), Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли 235 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОстровРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепр (город)Украина
 
 
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