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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:24
2023-10-06T15:26
специальная военная операция на украине
остров
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вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (город)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900969739.html
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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли 235 военных на Херсонском направлении