https://ria.ru/20231006/vsu-1900969511.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:24

2023-10-06T15:24

2023-10-06T15:26

специальная военная операция на украине

остров

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепр (город)

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина за неделю потеряла до 235 своих военных на херсонском направлении в ходе безуспешных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900969739.html

остров

россия

днепр (город)

украина

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остров, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), днепр (город), украина