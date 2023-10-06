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ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 06.10.2023 (обновлено: 14:28 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vsu-1900946410.html
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения
Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:24
2023-10-06T14:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Мусоровоз КП "Кировец" попал под обстрел украинских неофашистов в посёлке шахты имени Абакумова. По предварительным данным, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка не менее девяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231006/obstrel-1900883836.html
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кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения

Мэр: мусоровоз попал под обстрел ВСУ в Кировском районе Донецка, двое ранены

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов ВСУ
Воронка от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Мусоровоз КП "Кировец" попал под обстрел украинских неофашистов в посёлке шахты имени Абакумова. По предварительным данным, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
Вчера, 11:29
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка не менее девяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области
Вчера, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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