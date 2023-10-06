https://ria.ru/20231006/vsu-1900946410.html

ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения

ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения - РИА Новости, 06.10.2023

ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения

Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:24

2023-10-06T14:24

2023-10-06T14:28

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Мусоровоз КП "Кировец" попал под обстрел украинских неофашистов в посёлке шахты имени Абакумова. По предварительным данным, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка не менее девяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231006/obstrel-1900883836.html

https://ria.ru/20231006/obstrel-1900875574.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), россия, украина, вооруженные силы украины