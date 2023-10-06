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ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения
Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:24
2023-10-06T14:24
2023-10-06T14:28
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мусоровоз попал под обстрел украинских войск в Кировском районе Донецка, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Мусоровоз КП "Кировец" попал под обстрел украинских неофашистов в посёлке шахты имени Абакумова. По предварительным данным, водитель мусоровоза и тракторист получили ранения, госпитализированы. Информация уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка не менее девяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231006/obstrel-1900883836.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли мусоровоз в Донецке, два человека получили ранения
Мэр: мусоровоз попал под обстрел ВСУ в Кировском районе Донецка, двое ранены