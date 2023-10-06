https://ria.ru/20231006/vostok-1900978799.html

Посол Италии обсудил в МИД России ситуацию на Ближнем Востоке

Посол Италии обсудил в МИД России ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.10.2023

Посол Италии обсудил в МИД России ситуацию на Ближнем Востоке

Специальный представитель президента РФ и по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:47

2023-10-06T15:47

2023-10-06T15:47

россия

ближний восток

африка

джорджо стараче

михаил богданов

оон

фатхи башага

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ и по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Итальянской Республики в Москве Джорджио Стараче по его просьбе, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщил МИД РФ. "Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии", - сообщили в МИД РФ. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20230929/paramonov-1899364692.html

россия

ближний восток

африка

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россия, ближний восток, африка, джорджо стараче, михаил богданов, оон, фатхи башага , в мире