https://ria.ru/20231006/voronezh-1900906592.html
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка - РИА Новости, 06.10.2023
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка
Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:15
2023-10-06T12:15
2023-10-06T13:02
происшествия
воронеж
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900919765_0:199:1601:1099_1920x0_80_0_0_bc69d34c14d6e2cf7e0ddccd36ec2218.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. Инцидент произошел в августе: возле одного из домов на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне иностранец ранил 15-летнего подростка в шею. Обстоятельства случившегося не уточняются. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно со следователями СК подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 54-летний гражданин Азербайджана", - информирует полиция. Как сообщает управление СК РФ по Воронежской области, иностранцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил его в СИЗО.
https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html
воронеж
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900919765_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_d7933c761631a44feb9a4de45830434e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего 15-летнего подростка в шею