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В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка - РИА Новости, 06.10.2023
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12:15 06.10.2023 (обновлено: 13:02 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/voronezh-1900906592.html
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка - РИА Новости, 06.10.2023
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка
Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:15
2023-10-06T13:02
происшествия
воронеж
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. Инцидент произошел в августе: возле одного из домов на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне иностранец ранил 15-летнего подростка в шею. Обстоятельства случившегося не уточняются. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно со следователями СК подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 54-летний гражданин Азербайджана", - информирует полиция. Как сообщает управление СК РФ по Воронежской области, иностранцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил его в СИЗО.
https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html
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происшествия, воронеж, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка

В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего 15-летнего подростка в шею

© Фото : СУ СК России по Воронежской области/ВКонтакте Дома на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне Воронежа
Дома на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне Воронежа - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : СУ СК России по Воронежской области/ВКонтакте
Дома на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне Воронежа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.
Инцидент произошел в августе: возле одного из домов на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне иностранец ранил 15-летнего подростка в шею. Обстоятельства случившегося не уточняются.
«
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно со следователями СК подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 54-летний гражданин Азербайджана", - информирует полиция.
Как сообщает управление СК РФ по Воронежской области, иностранцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил его в СИЗО.
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ПроисшествияВоронежАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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