https://ria.ru/20231006/voronezh-1900906592.html

В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка

В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка - РИА Новости, 06.10.2023

В Воронеже задержали жителя Азербайджана, ранившего подростка

Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:15

2023-10-06T12:15

2023-10-06T13:02

происшествия

воронеж

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Полиция в Воронеже задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил в шею 15-летнего подростка, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. Инцидент произошел в августе: возле одного из домов на улице Владимира Невского в Северном микрорайоне иностранец ранил 15-летнего подростка в шею. Обстоятельства случившегося не уточняются. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно со следователями СК подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 54-летний гражданин Азербайджана", - информирует полиция. Как сообщает управление СК РФ по Воронежской области, иностранцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил его в СИЗО.

https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html

воронеж

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)