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В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев стран ЕС - РИА Новости, 06.10.2023
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14:01 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vizy-1900940104.html
В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев стран ЕС
В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев стран ЕС - РИА Новости, 06.10.2023
В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев стран ЕС
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС, в том числе парламентариев,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:01
2023-10-06T14:01
госдума рф
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС, в том числе парламентариев, документ доступен в думской базе данных. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Законопроектом предлагается для данных категорий эту норму отменить. Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долл. США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы в пояснительной записке.
https://ria.ru/20231004/visa-1900451774.html
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госдума рф, евросоюз, в мире
Госдума РФ, Евросоюз, В мире
В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев стран ЕС

В ГД внесли проект об отмене льготных виз для парламентариев некоторых стран ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС, в том числе парламентариев, документ доступен в думской базе данных.
В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Законопроектом предлагается для данных категорий эту норму отменить.
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4 октября, 15:03
Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долл. США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы в пояснительной записке.
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