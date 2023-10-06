https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии - РИА Новости, 06.10.2023
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
В Молдавии вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам, сообщил в пятницу глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа"... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:27
2023-10-06T16:27
2023-10-06T16:27
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. В Молдавии вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам, сообщил в пятницу глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. "Очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны. И в очередной раз негодяи осквернили мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии", - написал Петрович в Telegram-канале. По его словам, строки поэта Роберта Рождественского вандалы дополнили антироссийскими и антисоветскими надписями. Он указал, что полиции сообщила активистам, что памятник в селе Руска Хынчештского района был осквернен несколько недель назад. "Материал по факту вандализма зарегистрирован, повторно заявление написано и мною. К сожалению, вандалы стали использовать новую краску, которая снимается с большим трудом. В этой связи в ближайшее время объявим акцию по окончательной и полной ликвидации следов вандализма", - отметил Петрович. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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молдавия, в мире, россия, роберт рождественский
Молдавия, В мире, Россия, Роберт Рождественский
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
Вандалы осквернили мемориал в честь советских воинов в Молдавии
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости.
В Молдавии вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам, сообщил в пятницу глава
Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
"Очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны. И в очередной раз негодяи осквернили мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии", - написал Петрович в Telegram-канале.
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По его словам, строки поэта Роберта Рождественского
вандалы дополнили антироссийскими и антисоветскими надписями.
Он указал, что полиции сообщила активистам, что памятник в селе Руска Хынчештского района был осквернен несколько недель назад.
"Материал по факту вандализма зарегистрирован, повторно заявление написано и мною. К сожалению, вандалы стали использовать новую краску, которая снимается с большим трудом. В этой связи в ближайшее время объявим акцию по окончательной и полной ликвидации следов вандализма", - отметил Петрович.
Ранее посольство России
неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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