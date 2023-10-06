https://ria.ru/20231006/valday-1900936152.html
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2023
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков
Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:47
2023-10-06T13:47
2023-10-06T13:47
украина
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_720f9b1d545f7b00041700e6779f5b42.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции руководства, об этом говорит ежегодное участие президента на пленарном заседании клуба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Сам факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании "Большого Валдая", так называемого, говорит о том, что он по-прежнему отдает должное этому форуму, как очень крупной площадке, где, действительно, в свободной атмосфере, специалисты по России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства, и, главным образом, главы нашего государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231005/putin-1900826706.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900756112_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4dda37f799108fe92bdfd5bfdf2f15e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков
Песков: Путин отдал должное "Валдаю" как площадке для получения информации о РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции руководства, об этом говорит ежегодное участие президента на пленарном заседании клуба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине
и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина
. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
"Сам факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании "Большого Валдая", так называемого, говорит о том, что он по-прежнему отдает должное этому форуму, как очень крупной площадке, где, действительно, в свободной атмосфере, специалисты по России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства, и, главным образом, главы нашего государства", - сказал Песков.
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае"