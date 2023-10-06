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Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2023
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13:47 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/valday-1900936152.html
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2023
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков
Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:47
2023-10-06T13:47
украина
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции руководства, об этом говорит ежегодное участие президента на пленарном заседании клуба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Сам факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании "Большого Валдая", так называемого, говорит о том, что он по-прежнему отдает должное этому форуму, как очень крупной площадке, где, действительно, в свободной атмосфере, специалисты по России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства, и, главным образом, главы нашего государства", - сказал Песков.
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украина, владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Россия
Путин отдал должное "Валдаю" как информационной площадке, заявил Песков

Песков: Путин отдал должное "Валдаю" как площадке для получения информации о РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-прежнему отдает должное клубу "Валдай" как крупной площадке для получения информации о России, ее мировоззрении, позиции руководства, об этом говорит ежегодное участие президента на пленарном заседании клуба, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
"Сам факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании "Большого Валдая", так называемого, говорит о том, что он по-прежнему отдает должное этому форуму, как очень крупной площадке, где, действительно, в свободной атмосфере, специалисты по России, политологи, бывшие политики так или иначе получают из первых рук информацию о том, что творится у нас, каково наше мировоззрение, какова позиция представителей руководства, и, главным образом, главы нашего государства", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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