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Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан - РИА Новости, 06.10.2023
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18:30 06.10.2023 (обновлено: 18:50 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/uzbekistan-1901033996.html
Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан - РИА Новости, 06.10.2023
Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:30
2023-10-06T18:50
узбекистан
казахстан
экономика
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад."В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - сообщил президент России.Он добавил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.
https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html
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узбекистан, казахстан, экономика, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев, газпром
Узбекистан, Казахстан, Экономика, В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Газпром
Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан

Путин примет участие в запуске поставок газа в Узбекистан через Казахстан

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.
"Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор и член Совета директоров ПАО Татнефть Наиль Маганов в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.
"В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - сообщил президент России.
Он добавил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.
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УзбекистанКазахстанЭкономикаВ миреВладимир ПутинШавкат МирзиеевГазпром
 
 
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