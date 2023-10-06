https://ria.ru/20231006/uzbekistan-1901033996.html

Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан

Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан - РИА Новости, 06.10.2023

Путин примет участие в церемонии запуска поставок газа в Узбекистан

Президент России Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:30

2023-10-06T18:30

2023-10-06T18:50

узбекистан

казахстан

экономика

в мире

владимир путин

шавкат мирзиеев

газпром

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в субботу вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан."Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад."В рекордно короткие сроки и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок. В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан, часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - сообщил президент России.Он добавил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

узбекистан

казахстан

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узбекистан, казахстан, экономика, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев, газпром