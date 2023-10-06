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"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901079389.html
"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев
"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев - РИА Новости, 06.10.2023
"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев
"Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T22:02
2023-10-06T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
сша
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали слова президента России Владимира Путина о том, что без поставок из США и Европы Украина сможет продержаться только неделю. "Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов. "Путин ясно сказал: Россия даст отпор любому потенциальному агрессору с ядерным оружием — и ответит так, что не оставит врагу шансов на выживание", — поддержал другой. "Глубокая, очень четкая (даже пробуждающая) оценка общей ситуации", — отметил третий. "Очевидно, что такие слова из уст Путина были нацелены на сдерживание группки англосаксов! Потихоньку все народы мира, в том числе и жители Старой Европы, поймут, что англосаксы — раковые клетки нашей планеты", — поделился мнением еще один пользователь. "Не поступайте с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами". Это предложение должно стать универсальным ценностным принципом человечества", — заключили читатели. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент России.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html
https://ria.ru/20231006/putin-1901015310.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, США, Международный дискуссионный клуб "Валдай"

"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали слова президента России Владимира Путина о том, что без поставок из США и Европы Украина сможет продержаться только неделю.

"Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов.
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"Путин ясно сказал: Россия даст отпор любому потенциальному агрессору с ядерным оружием — и ответит так, что не оставит врагу шансов на выживание", — поддержал другой.

"Глубокая, очень четкая (даже пробуждающая) оценка общей ситуации", — отметил третий.

"Очевидно, что такие слова из уст Путина были нацелены на сдерживание группки англосаксов! Потихоньку все народы мира, в том числе и жители Старой Европы, поймут, что англосаксы — раковые клетки нашей планеты", — поделился мнением еще один пользователь.

"Не поступайте с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами". Это предложение должно стать универсальным ценностным принципом человечества", — заключили читатели.

Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент России.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияСШАМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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