https://ria.ru/20231006/ukraina-1901079389.html

"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев

"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев - РИА Новости, 06.10.2023

"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев

"Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:02

2023-10-06T22:02

2023-10-06T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

россия

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали слова президента России Владимира Путина о том, что без поставок из США и Европы Украина сможет продержаться только неделю. "Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов. "Путин ясно сказал: Россия даст отпор любому потенциальному агрессору с ядерным оружием — и ответит так, что не оставит врагу шансов на выживание", — поддержал другой. "Глубокая, очень четкая (даже пробуждающая) оценка общей ситуации", — отметил третий. "Очевидно, что такие слова из уст Путина были нацелены на сдерживание группки англосаксов! Потихоньку все народы мира, в том числе и жители Старой Европы, поймут, что англосаксы — раковые клетки нашей планеты", — поделился мнением еще один пользователь. "Не поступайте с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами". Это предложение должно стать универсальным ценностным принципом человечества", — заключили читатели. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент России.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html

https://ria.ru/20231006/putin-1901015310.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"