"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали слова президента России Владимира Путина о том, что без поставок из США и Европы Украина сможет продержаться только неделю.
"Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов.
"Путин говорит правду. Жаль только, что идиоты в США и в целом на Западе не хотят ее слышать", — написал один из комментаторов.
"Путин ясно сказал: Россия даст отпор любому потенциальному агрессору с ядерным оружием — и ответит так, что не оставит врагу шансов на выживание", — поддержал другой.
"Глубокая, очень четкая (даже пробуждающая) оценка общей ситуации", — отметил третий.
"Очевидно, что такие слова из уст Путина были нацелены на сдерживание группки англосаксов! Потихоньку все народы мира, в том числе и жители Старой Европы, поймут, что англосаксы — раковые клетки нашей планеты", — поделился мнением еще один пользователь.
"Не поступайте с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами". Это предложение должно стать универсальным ценностным принципом человечества", — заключили читатели.
Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент России.
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"Глубокая, очень четкая (даже пробуждающая) оценка общей ситуации", — отметил третий.
"Очевидно, что такие слова из уст Путина были нацелены на сдерживание группки англосаксов! Потихоньку все народы мира, в том числе и жители Старой Европы, поймут, что англосаксы — раковые клетки нашей планеты", — поделился мнением еще один пользователь.
"Не поступайте с другими так, как не хотите, чтобы они поступали с вами". Это предложение должно стать универсальным ценностным принципом человечества", — заключили читатели.
Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Украина еще пытается что-то производить, но у нее уже мало что получается, добавил президент России.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>