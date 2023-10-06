https://ria.ru/20231006/ukraina-1901062238.html

"Ведет себя правильно". Лукашенко неожиданно высказался о Зеленском

"Ведет себя правильно". Лукашенко неожиданно высказался о Зеленском - РИА Новости, 06.10.2023

"Ведет себя правильно". Лукашенко неожиданно высказался о Зеленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", попрошайничая у Запада. Видео с высказыванием главы... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:54

2023-10-06T19:54

2023-10-06T21:04

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", попрошайничая у Запада. Видео с высказыванием главы республики опубликовал "Пул Первого".По его мнению, разорив и подставив Украину, Зеленскому остается требовать обещанной помощи от США, которые его "кинули"."Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была. Это глубинная вещь. Он понимает, что его кинули", — сказал Лукашенко. Президент Белоруссии считает, что США распределили роли до начала конфликта на Украине. "Затем американцы, заметьте, в результате переговоров сказали Зеленскому: "Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все. Роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца. Мы мобилизуем все, что можно в поддержку тебя. Мы даем деньги, вооружение и все прочее", — отметил глава государства.Лукашенко добавил, что Зеленский согласился на такие условия и "воюет до последнего украинца", а на Западе не дают обещанное или передают "старье" для утилизации.В конце прошлой недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, 30 сентября истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. На этом фоне украинские чиновники и политики все чаще высказывают беспокойство по поводу продолжения финансирования с Запада.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html

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