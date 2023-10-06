https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html

Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ

Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023

Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ

Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro. "Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:20

2023-10-06T19:20

2023-10-06T23:38

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro. "Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Киеву", — говорится в публикации. Страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым она начнет нескоро, отмечает издание.Сейчас Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств союза, уточняется в статье."Долг Евросоюза значительно увеличился в 2022 году и достиг 344,3 миллиарда евро (по сравнению с 236,7 миллиарда евро в 2021 году)", — резюмировалось в материале.В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

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евросоюз, украина, европа, еврокомиссия, киев, в мире, конгресс сша