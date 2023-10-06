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Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 06.10.2023 (обновлено: 23:38 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901051528.html
Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ
Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ
Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro. "Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:20
2023-10-06T23:38
специальная военная операция на украине
евросоюз
украина
европа
еврокомиссия
киев
в мире
конгресс сша
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro. "Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Киеву", — говорится в публикации. Страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым она начнет нескоро, отмечает издание.Сейчас Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств союза, уточняется в статье."Долг Евросоюза значительно увеличился в 2022 году и достиг 344,3 миллиарда евро (по сравнению с 236,7 миллиарда евро в 2021 году)", — резюмировалось в материале.В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html
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евросоюз, украина, европа, еврокомиссия, киев, в мире, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Украина, Европа, Еврокомиссия, Киев, В мире, Конгресс США
Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ

Le Figaro: Счетная палата ЕС не может найти деньги для помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro.

"Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Киеву", — говорится в публикации.
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Страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым она начнет нескоро, отмечает издание.

Сейчас Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств союза, уточняется в статье.

"Долг Евросоюза значительно увеличился в 2022 году и достиг 344,3 миллиарда евро (по сравнению с 236,7 миллиарда евро в 2021 году)", — резюмировалось в материале.

В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзУкраинаЕвропаЕврокомиссияКиевВ миреКонгресс США
 
 
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