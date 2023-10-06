Европа сообщила Украине ужасные новости, пишут СМИ
Le Figaro: Счетная палата ЕС не может найти деньги для помощи Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Счетная палата ЕС бьет тревогу, поскольку не может найти средства для помощи Украине, пишет газета Le Figaro.
"Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Киеву", — говорится в публикации.
"Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет — это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти, и мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Киеву", — говорится в публикации.
Страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым она начнет нескоро, отмечает издание.
Сейчас Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств союза, уточняется в статье.
"Долг Евросоюза значительно увеличился в 2022 году и достиг 344,3 миллиарда евро (по сравнению с 236,7 миллиарда евро в 2021 году)", — резюмировалось в материале.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Сейчас Счетная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить ее внимание на резкий рост долговых обязательств союза, уточняется в статье.
"Долг Евросоюза значительно увеличился в 2022 году и достиг 344,3 миллиарда евро (по сравнению с 236,7 миллиарда евро в 2021 году)", — резюмировалось в материале.
В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.