https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html

На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана

На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана - РИА Новости, 06.10.2023

На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана

Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:52

2023-10-06T18:52

2023-10-06T23:41

специальная военная операция на украине

в мире

виктор орбан

украина

венгрия

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901031860_0:289:2791:1859_1920x0_80_0_0_2b1b101a84ad0ec1061bb80f6d18355a.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские издания."Орбан улыбался на кадрах для прессы, а потом перестал. На других фотографиях хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера", — отмечает "Обозреватель".Кроме того, авторы статьи назвали циничным заявление венгерского политика о "препятствиях" на пути Украины в ЕС.Издание РБК-Украина также обвинило Орбана в неискреннем отношении к главе киевского режима."На фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд", — говорится в материале.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский союз начнет переговоры о вступлении Украины.В конце августа Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в нынешнем конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор орбан, украина, венгрия, владимир зеленский, евросоюз