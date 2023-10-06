Рейтинг@Mail.ru
На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 06.10.2023 (обновлено: 23:41 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901040586.html
На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана
На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана
Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:52
2023-10-06T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
виктор орбан
украина
венгрия
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901031860_0:289:2791:1859_1920x0_80_0_0_2b1b101a84ad0ec1061bb80f6d18355a.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские издания."Орбан улыбался на кадрах для прессы, а потом перестал. На других фотографиях хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера", — отмечает "Обозреватель".Кроме того, авторы статьи назвали циничным заявление венгерского политика о "препятствиях" на пути Украины в ЕС.Издание РБК-Украина также обвинило Орбана в неискреннем отношении к главе киевского режима."На фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд", — говорится в материале.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский союз начнет переговоры о вступлении Украины.В конце августа Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в нынешнем конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901031860_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_d457477b7e62b2d1c8819f3b711d0caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, украина, венгрия, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Евросоюз
На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана

Украинские СМИ возмутились выражением лица Орбана на встрече с Зеленским

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские издания.
"Орбан улыбался на кадрах для прессы, а потом перестал. На других фотографиях хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера", — отмечает "Обозреватель".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Вчера, 15:41
Кроме того, авторы статьи назвали циничным заявление венгерского политика о "препятствиях" на пути Украины в ЕС.

Издание РБК-Украина также обвинило Орбана в неискреннем отношении к главе киевского режима.

"На фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд", — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский союз начнет переговоры о вступлении Украины.

В конце августа Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в нынешнем конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США
Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор ОрбанУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала