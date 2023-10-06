На Украине возмутились деталью на встрече Зеленского и Орбана
Украинские СМИ возмутились выражением лица Орбана на встрече с Зеленским
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский перед началом пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выражение лица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече с Владимиром Зеленским выдает его истинное отношение к киевскому режиму, пишут украинские издания.
"Орбан улыбался на кадрах для прессы, а потом перестал. На других фотографиях хорошо видны настоящие эмоции пророссийского премьера", — отмечает "Обозреватель".
Кроме того, авторы статьи назвали циничным заявление венгерского политика о "препятствиях" на пути Украины в ЕС.
Издание РБК-Украина также обвинило Орбана в неискреннем отношении к главе киевского режима.
"На фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд", — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский союз начнет переговоры о вступлении Украины.
В конце августа Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в нынешнем конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.
Издание РБК-Украина также обвинило Орбана в неискреннем отношении к главе киевского режима.
"На фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд", — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо будет ответить на "очень трудные вопросы", прежде чем Европейский союз начнет переговоры о вступлении Украины.
В конце августа Орбан назвал ложью бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в нынешнем конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.