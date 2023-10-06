https://ria.ru/20231006/ukraina-1901026079.html

Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года

Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года - РИА Новости, 06.10.2023

Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года

Количество занятых на предприятиях в Украине в прошлом году сократилось до 5,4 миллиона человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, следует из... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:02

2023-10-06T18:02

2023-10-06T18:02

специальная военная операция на украине

украина

экономика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151719/22/1517192237_0:166:2595:1626_1920x0_80_0_0_e188a531d47ba392c2cbf8a85c69ea27.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество занятых на предприятиях в Украине в прошлом году сократилось до 5,4 миллиона человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных в пятницу украинской статслужбой. Нацбанк Украины ранее сообщил, что работодатели увеличивают количество вакансий, при этом количество резюме снижается. Это может говорить как о росте работающих украинцев, так и об "ограниченном предложении рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации". Согласно данным статведомства, в прошлом году количество работающих на предприятиях в Украине сократилось на 1 миллион и 9288 человек и составило 5,4 миллиона. Это стало минимальным уровнем с 2010 года - более ранней статистики служба не предоставляет. При этом аналогичное по темпам сокращение наблюдалось лишь раз - в 2014 году. Наибольшее уменьшение занятых пришлось на средние предприятия - 385 тысяч человек. На 345,5 тысячи сотрудников сократилось количество занятых в небольших компаниях. Число сотрудников крупного бизнеса упало на 279 тысяч, а микропредприятий - на 193 тысячи человек. В разрезе отраслей самое серьезное сокращение наблюдалось в перерабатывающей промышленности - 236 тысяч человек, оптовой и розничной торговле - 163 тысячи человек, а также в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности - 97 тысяч человек. Количество сотрудников в сельском хозяйстве уменьшилось на 81 тысячу, а в строительстве - на 80 тысяч. Статведомство не учитывает в статистике данные по сотрудникам банков и бюджетных организаций. В 2014 году перестали учитываться данные по Крыму, Донецку и Луганску, а в 2022 году - по Херсонской и Запорожской областям.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html

https://ria.ru/20231004/dnepropetrovsk-1900526711.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, экономика, ситуация в днр и лнр