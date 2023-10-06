https://ria.ru/20231006/ukraina-1901026079.html
Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года
Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года - РИА Новости, 06.10.2023
Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года
Количество занятых на предприятиях в Украине в прошлом году сократилось до 5,4 миллиона человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, следует из... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:02
2023-10-06T18:02
2023-10-06T18:02
специальная военная операция на украине
украина
экономика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество занятых на предприятиях в Украине в прошлом году сократилось до 5,4 миллиона человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных в пятницу украинской статслужбой. Нацбанк Украины ранее сообщил, что работодатели увеличивают количество вакансий, при этом количество резюме снижается. Это может говорить как о росте работающих украинцев, так и об "ограниченном предложении рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации". Согласно данным статведомства, в прошлом году количество работающих на предприятиях в Украине сократилось на 1 миллион и 9288 человек и составило 5,4 миллиона. Это стало минимальным уровнем с 2010 года - более ранней статистики служба не предоставляет. При этом аналогичное по темпам сокращение наблюдалось лишь раз - в 2014 году. Наибольшее уменьшение занятых пришлось на средние предприятия - 385 тысяч человек. На 345,5 тысячи сотрудников сократилось количество занятых в небольших компаниях. Число сотрудников крупного бизнеса упало на 279 тысяч, а микропредприятий - на 193 тысячи человек. В разрезе отраслей самое серьезное сокращение наблюдалось в перерабатывающей промышленности - 236 тысяч человек, оптовой и розничной торговле - 163 тысячи человек, а также в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности - 97 тысяч человек. Количество сотрудников в сельском хозяйстве уменьшилось на 81 тысячу, а в строительстве - на 80 тысяч. Статведомство не учитывает в статистике данные по сотрудникам банков и бюджетных организаций. В 2014 году перестали учитываться данные по Крыму, Донецку и Луганску, а в 2022 году - по Херсонской и Запорожской областям.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html
https://ria.ru/20231004/dnepropetrovsk-1900526711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Число занятых на предприятиях Украины снизилось до минимума с 2010 года
Число занятых на предприятиях Украины снизилось до 5,4 миллиона человек
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Количество занятых на предприятиях в Украине в прошлом году сократилось до 5,4 миллиона человек, что стало наименьшим показателем с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных, опубликованных в пятницу украинской статслужбой.
Нацбанк Украины ранее сообщил, что работодатели увеличивают количество вакансий, при этом количество резюме снижается. Это может говорить как о росте работающих украинцев, так и об "ограниченном предложении рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации".
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Согласно данным статведомства, в прошлом году количество работающих на предприятиях в Украине сократилось на 1 миллион и 9288 человек и составило 5,4 миллиона. Это стало минимальным уровнем с 2010 года - более ранней статистики служба не предоставляет. При этом аналогичное по темпам сокращение наблюдалось лишь раз - в 2014 году. Наибольшее уменьшение занятых пришлось на средние предприятия - 385 тысяч человек. На 345,5 тысячи сотрудников сократилось количество занятых в небольших компаниях. Число сотрудников крупного бизнеса упало на 279 тысяч, а микропредприятий - на 193 тысячи человек.
В разрезе отраслей самое серьезное сокращение наблюдалось в перерабатывающей промышленности - 236 тысяч человек, оптовой и розничной торговле - 163 тысячи человек, а также в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности - 97 тысяч человек. Количество сотрудников в сельском хозяйстве уменьшилось на 81 тысячу, а в строительстве - на 80 тысяч.
Статведомство не учитывает в статистике данные по сотрудникам банков и бюджетных организаций. В 2014 году перестали учитываться данные по Крыму, Донецку
и Луганску
, а в 2022 году - по Херсонской и Запорожской областям
.
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