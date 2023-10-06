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На Украине хотят принудительно изъять российское движимое имущество - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901023488.html
На Украине хотят принудительно изъять российское движимое имущество
На Украине хотят принудительно изъять российское движимое имущество - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине хотят принудительно изъять российское движимое имущество
Более 800 единиц российского движимого имущества планируют принудительно изъять на Украине, соответствующий проект указа Владимира Зеленского одобрило... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:54
2023-10-06T17:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 800 единиц российского движимого имущества планируют принудительно изъять на Украине, соответствующий проект указа Владимира Зеленского одобрило правительство страны, передает в пятницу министерство экономического развития. "Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - ред.) о принудительном изъятии имущества России и его резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным минэкономразвития, изъять планируется около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн, более 300 грузовых и легковых автомобилей, нефтеналивной танкер, а также автоцистерны, строительную технику и авиационные двигатели. Кроме того, конфисковать хотят семь российских самолетов МиГ-25 в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским самолетам. В марте 2022 года Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Его реализацией занимается комитет по вопросам экономического развития. В документе указывалось, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.
https://ria.ru/20220918/vagony-1817716865.html
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украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят принудительно изъять российское движимое имущество

Зеленский предложил изъять более 800 единиц российского движимого имущества

© Depositphotos.com / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Depositphotos.com / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 800 единиц российского движимого имущества планируют принудительно изъять на Украине, соответствующий проект указа Владимира Зеленского одобрило правительство страны, передает в пятницу министерство экономического развития.
"Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - ред.) о принудительном изъятии имущества России и его резидентов. Проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным минэкономразвития, изъять планируется около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн, более 300 грузовых и легковых автомобилей, нефтеналивной танкер, а также автоцистерны, строительную технику и авиационные двигатели. Кроме того, конфисковать хотят семь российских самолетов МиГ-25 в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским самолетам.
В марте 2022 года Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Его реализацией занимается комитет по вопросам экономического развития. В документе указывалось, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.
Сортировочная станция - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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