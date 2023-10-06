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Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи - РИА Новости, 06.10.2023
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17:42 06.10.2023 (обновлено: 18:37 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901019191.html
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи - РИА Новости, 06.10.2023
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи
Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:42
2023-10-06T18:37
в мире
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нидерланды
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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. "Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году... Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку голландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны", - говорится в сообщении правительства. Как отмечается, 30 миллионов евро из выделенной суммы будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети на Украине в преддверии зимы. Остальные же 12 миллионов евро пойдут на МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ, и другие цели. Ранее власти Нидерландов также заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. К настоящему моменту военная помощь Нидерландов Киеву составила 1,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html
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в мире, украина, нидерланды, киев, мвф
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, МВФ
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи

Нидерланды выделят 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи Украине

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны.
"Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году... Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку голландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны", - говорится в сообщении правительства.
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Как отмечается, 30 миллионов евро из выделенной суммы будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети на Украине в преддверии зимы. Остальные же 12 миллионов евро пойдут на МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ, и другие цели.
Ранее власти Нидерландов также заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. К настоящему моменту военная помощь Нидерландов Киеву составила 1,9 миллиарда евро.
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