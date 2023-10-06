https://ria.ru/20231006/ukraina-1901019191.html

Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи

Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи - РИА Новости, 06.10.2023

Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи

Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:42

2023-10-06T17:42

2023-10-06T18:37

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ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. "Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году... Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку голландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны", - говорится в сообщении правительства. Как отмечается, 30 миллионов евро из выделенной суммы будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети на Украине в преддверии зимы. Остальные же 12 миллионов евро пойдут на МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ, и другие цели. Ранее власти Нидерландов также заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. К настоящему моменту военная помощь Нидерландов Киеву составила 1,9 миллиарда евро.

https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html

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в мире, украина, нидерланды, киев, мвф