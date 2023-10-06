https://ria.ru/20231006/ukraina-1901019191.html
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи - РИА Новости, 06.10.2023
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи
Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:42
2023-10-06T17:42
2023-10-06T18:37
в мире
украина
нидерланды
киев
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды выделяют третий пакет помощи Украине в 2023 году в размере 102 миллионов евро, сообщил в пятницу кабмин страны. "Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году... Из этого дополнительного вклада 60 миллионов евро пойдут на поддержку голландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны", - говорится в сообщении правительства. Как отмечается, 30 миллионов евро из выделенной суммы будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети на Украине в преддверии зимы. Остальные же 12 миллионов евро пойдут на МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для проведения реформ, и другие цели. Ранее власти Нидерландов также заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. К настоящему моменту военная помощь Нидерландов Киеву составила 1,9 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html
https://ria.ru/20231006/moment-1900836904.html
украина
нидерланды
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, киев, мвф
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, МВФ
Нидерланды выделят Киеву 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи
Нидерланды выделят 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи Украине