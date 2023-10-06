https://ria.ru/20231006/ukraina-1901016047.html
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью - РИА Новости, 06.10.2023
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:29
2023-10-06T17:29
2023-10-06T17:47
украина
россия
белоруссия
верховная рада украины
снг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ и Белоруссии, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал Мельничук.По данным Мельничука, соглашение сторонами было подписано 25 ноября 1998 года в Москве.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, снг, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Верховная Рада Украины, СНГ, В мире
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Мельничук: Украина вышла из договора с РФ по борьбе с преступностью