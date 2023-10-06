https://ria.ru/20231006/ukraina-1901016047.html

Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью

Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью - РИА Новости, 06.10.2023

Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:29

2023-10-06T17:29

2023-10-06T17:47

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ и Белоруссии, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал Мельничук.По данным Мельничука, соглашение сторонами было подписано 25 ноября 1998 года в Москве.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

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украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, снг, в мире