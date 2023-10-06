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Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью - РИА Новости, 06.10.2023
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17:29 06.10.2023 (обновлено: 17:47 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901016047.html
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью - РИА Новости, 06.10.2023
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:29
2023-10-06T17:47
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россия
белоруссия
верховная рада украины
снг
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ и Белоруссии, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал Мельничук.По данным Мельничука, соглашение сторонами было подписано 25 ноября 1998 года в Москве.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, снг, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Верховная Рада Украины, СНГ, В мире
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью

Мельничук: Украина вышла из договора с РФ по борьбе с преступностью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами РФ и Белоруссии, сообщил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь", - написал Мельничук.
По данным Мельничука, соглашение сторонами было подписано 25 ноября 1998 года в Москве.
Государственные флаги в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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