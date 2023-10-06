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Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 06.10.2023 (обновлено: 16:48 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук - РИА Новости, 06.10.2023
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:34
2023-10-06T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
национальный банк украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. "На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну. Боевые действия на Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда", - приводит данные Нацбанка украинское издание "Страна". Регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. При этом Нацбанк указал на ограниченное предложение рабочей силы, которое объясняется миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией военнообязанных мужчин. В Нацбанке сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи. В конце сентября издание "Страна" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг" сообщало, что 73% граждан считают, что ситуация в экономике страны ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений, лишь 9% в заявляют об улучшении.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900576847.html
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в мире, украина, национальный банк украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Национальный банк Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук

Нацбанк: миграция и мобилизация усложнили ситуацию на украинском рынке труда

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк.
"На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну. Боевые действия на Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда", - приводит данные Нацбанка украинское издание "Страна".
Регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. При этом Нацбанк указал на ограниченное предложение рабочей силы, которое объясняется миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией военнообязанных мужчин. В Нацбанке сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи.
В конце сентября издание "Страна" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг" сообщало, что 73% граждан считают, что ситуация в экономике страны ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений, лишь 9% в заявляют об улучшении.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Нехватка денег США на Украину вскоре начнет беспокоить Киев, сообщают СМИ
5 октября, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНациональный банк УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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