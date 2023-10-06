https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html

Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук

Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук - РИА Новости, 06.10.2023

Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук

Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:34

2023-10-06T16:34

2023-10-06T16:48

специальная военная операция на украине

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национальный банк украины

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. "На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну. Боевые действия на Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда", - приводит данные Нацбанка украинское издание "Страна". Регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. При этом Нацбанк указал на ограниченное предложение рабочей силы, которое объясняется миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией военнообязанных мужчин. В Нацбанке сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи. В конце сентября издание "Страна" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг" сообщало, что 73% граждан считают, что ситуация в экономике страны ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений, лишь 9% в заявляют об улучшении.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900576847.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, национальный банк украины, ситуация в днр и лнр