https://ria.ru/20231006/ukraina-1900993101.html
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук - РИА Новости, 06.10.2023
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:34
2023-10-06T16:34
2023-10-06T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
национальный банк украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк. "На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну. Боевые действия на Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда", - приводит данные Нацбанка украинское издание "Страна". Регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. При этом Нацбанк указал на ограниченное предложение рабочей силы, которое объясняется миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией военнообязанных мужчин. В Нацбанке сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи. В конце сентября издание "Страна" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг" сообщало, что 73% граждан считают, что ситуация в экономике страны ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений, лишь 9% в заявляют об улучшении.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900576847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, национальный банк украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Национальный банк Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нацбанк Украины посетовал на дефицит рабочих рук
Нацбанк: миграция и мобилизация усложнили ситуацию на украинском рынке труда
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Миграция населения и мобилизация на Украине усложнили ситуацию на рынке труда в стране, сообщает в пятницу украинский Национальный банк.
"На Украине не хватает рабочих рук из-за миграции и мобилизации на войну. Боевые действия на Украине все сильнее усложняют ситуацию на рынке труда", - приводит данные Нацбанка украинское издание "Страна"
.
Регулятор отметил рост количества вакансий на рынке труда благодаря сезонности и оживлению экономики. При этом Нацбанк указал на ограниченное предложение рабочей силы, которое объясняется миграцией украинцев за рубеж, а также мобилизацией военнообязанных мужчин. В Нацбанке сообщили, что доходы граждан растут преимущественно за счет выплат военнослужащим и получения разнообразной соцпомощи.
В конце сентября издание "Страна" со ссылкой на данные соцопроса украинской исследовательской группы "Рейтинг" сообщало, что 73% граждан считают, что ситуация в экономике страны ухудшилась, 13% говорят об отсутствии изменений, лишь 9% в заявляют об улучшении.
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