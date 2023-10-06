С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Филиппо: вступление Украины в ЕС станет гибелью Европы
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
«
"С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он! А мы отправляем туда миллиарды евро, а некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, что станет нашей гибелью", — написал он.
Филиппо призвал положить конец этому безумию.
По информации газеты Financial Times, сейчас в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение к ЕС девяти новых стран. Согласно оценкам, это может обойтись бюджету союза в 256,8 миллиарда евро, причем на 186 миллиардов будет иметь право Украина. В результате получится, что многие входящие в ЕС страны будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем получать оттуда.
По информации газеты Financial Times, сейчас в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение к ЕС девяти новых стран. Согласно оценкам, это может обойтись бюджету союза в 256,8 миллиарда евро, причем на 186 миллиардов будет иметь право Украина. В результате получится, что многие входящие в ЕС страны будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем получать оттуда.