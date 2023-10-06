https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html

С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине - РИА Новости, 06.10.2023

С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:41

2023-10-06T15:41

2023-10-06T15:56

специальная военная операция на украине

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украина

франция

киев

евросоюз

еврокомиссия

жан-клод юнкер

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он! А мы отправляем туда миллиарды евро, а некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, что станет нашей гибелью", — написал он.Филиппо призвал положить конец этому безумию. По информации газеты Financial Times, сейчас в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение к ЕС девяти новых стран. Согласно оценкам, это может обойтись бюджету союза в 256,8 миллиарда евро, причем на 186 миллиардов будет иметь право Украина. В результате получится, что многие входящие в ЕС страны будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем получать оттуда.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

украина

франция

киев

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в мире, украина, франция, киев, евросоюз, еврокомиссия, жан-клод юнкер