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С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 06.10.2023 (обновлено: 15:56 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900976303.html
С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине - РИА Новости, 06.10.2023
С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:41
2023-10-06T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
евросоюз
еврокомиссия
жан-клод юнкер
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.&quot;С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он! А мы отправляем туда миллиарды евро, а некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, что станет нашей гибелью&quot;, — написал он.Филиппо призвал положить конец этому безумию. По информации газеты Financial Times, сейчас в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение к ЕС девяти новых стран. Согласно оценкам, это может обойтись бюджету союза в 256,8 миллиарда евро, причем на 186 миллиардов будет иметь право Украина. В результате получится, что многие входящие в ЕС страны будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем получать оттуда.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html
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в мире, украина, франция, киев, евросоюз, еврокомиссия, жан-клод юнкер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер
С ума сойти. Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

Филиппо: вступление Украины в ЕС станет гибелью Европы

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина полностью коррумпирована, а ЕС отправляет ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
«

"С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он! А мы отправляем туда миллиарды евро, а некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, что станет нашей гибелью", — написал он.

Филиппо призвал положить конец этому безумию.

По информации газеты Financial Times, сейчас в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение к ЕС девяти новых стран. Согласно оценкам, это может обойтись бюджету союза в 256,8 миллиарда евро, причем на 186 миллиардов будет иметь право Украина. В результате получится, что многие входящие в ЕС страны будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем получать оттуда.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевЕвросоюзЕврокомиссияЖан-Клод Юнкер
 
 
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