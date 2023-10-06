https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США

Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США - РИА Новости, 06.10.2023

Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США

Атаки с флангов представляют большую проблему для ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:15

2023-10-06T15:15

2023-10-06T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Атаки с флангов представляют большую проблему для ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают эластичный жгут: украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции", — отметил эксперт.По его мнению, положение Киева столь плачевно, что речь может идти о полноценном демографическом кризисе, ведь на Украине скоро просто не останется мужчин."А ведь нужно понимать, чем это оборачивается для украинской демографии. <...> И такое Украину просто опустошит: некому будет заводить детей — не будет отцов", — резюмировал он.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, киев