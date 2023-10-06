https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html
Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США
Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США - РИА Новости, 06.10.2023
Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США
Атаки с флангов представляют большую проблему для ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:15
2023-10-06T15:15
2023-10-06T18:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Атаки с флангов представляют большую проблему для ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают эластичный жгут: украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции", — отметил эксперт.По его мнению, положение Киева столь плачевно, что речь может идти о полноценном демографическом кризисе, ведь на Украине скоро просто не останется мужчин."А ведь нужно понимать, чем это оборачивается для украинской демографии. <...> И такое Украину просто опустошит: некому будет заводить детей — не будет отцов", — резюмировал он.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Это конец. Маневр России на Украине вызвал панику в США
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак ВС России с флангов