https://ria.ru/20231006/ukraina-1900928393.html
В Кремле прокомментировали сообщения о якобы гибели людей в селе Гроза
В Кремле прокомментировали сообщения о якобы гибели людей в селе Гроза - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о якобы гибели людей в селе Гроза
Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:22
2023-10-06T14:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали сообщения о якобы гибели людей в селе Гроза
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по гражданским объектам на Украине