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Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900866435.html
Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины
Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины
Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:11
2023-10-06T10:11
специальная военная операция на украине
украина
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Как следует из анализа РИА Новости данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины, Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США. На начало сентября ЕС выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США. "Конечно, может, если на какое-то время возникнут в США технические задержки, связанные с тем, что спикера будут избирать, другие партийные пертурбации. Чтобы не образовалась эта нить, Украине же нужно постоянно получать деньги, в этом случае Евросоюз вполне может взять на себя эту роль. Потому что эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике", - сказал он в беседе с агентством. В свою очередь Штаты, выразил уверенность Топорнин, выполнят свои обязательства по финансовой помощи Украине до конца года. "Я думаю, американцы выплатят то, что они договорились Украине выплатить. Я уверен, что все они выплатят, нет оснований полагать, что что-то будет ликвидировано. Тем более что за эти деньги уже проголосовали в США. До конца года эти деньги уйдут, технические задержки могут быть ", - указал он. При этом на 2023 год у ЕС было заложено 19,5 миллиарда долларов макроэкономической помощи, из которых примерно 4,9 миллиарда остались до конца года. Одновременно США с 1 октября вступили в новый финансовый год, и власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе размеры помощи Украине. В то же время объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы - 54 миллиарда долларов - планируется выделить Украине на 2024-2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования. На этой неделе замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что страна получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
https://ria.ru/20231006/es-1900842448.html
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украина, сша, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Евросоюз, В мире
Эксперт рассказал, кто может стать основным финансовым донором для Украины

Эксперт Топорнин допустил, что ЕС станет основным финансовым донором для Украины

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины на фоне непростой внутриполитической ситуации в США, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Как следует из анализа РИА Новости данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины, Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США. На начало сентября ЕС выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США.
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«
"Конечно, может, если на какое-то время возникнут в США технические задержки, связанные с тем, что спикера будут избирать, другие партийные пертурбации. Чтобы не образовалась эта нить, Украине же нужно постоянно получать деньги, в этом случае Евросоюз вполне может взять на себя эту роль. Потому что эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро. Я не вижу никакого изменения в политике", - сказал он в беседе с агентством.
В свою очередь Штаты, выразил уверенность Топорнин, выполнят свои обязательства по финансовой помощи Украине до конца года.
«
"Я думаю, американцы выплатят то, что они договорились Украине выплатить. Я уверен, что все они выплатят, нет оснований полагать, что что-то будет ликвидировано. Тем более что за эти деньги уже проголосовали в США. До конца года эти деньги уйдут, технические задержки могут быть ", - указал он.
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При этом на 2023 год у ЕС было заложено 19,5 миллиарда долларов макроэкономической помощи, из которых примерно 4,9 миллиарда остались до конца года. Одновременно США с 1 октября вступили в новый финансовый год, и власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе размеры помощи Украине.
В то же время объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы - 54 миллиарда долларов - планируется выделить Украине на 2024-2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования.
На этой неделе замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что страна получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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