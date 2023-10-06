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Помощь ЕС Киеву превысила финансирование от США - РИА Новости, 06.10.2023
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06:04 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900844098.html
Помощь ЕС Киеву превысила финансирование от США
Помощь ЕС Киеву превысила финансирование от США - РИА Новости, 06.10.2023
Помощь ЕС Киеву превысила финансирование от США
Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США, следует... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T06:04
2023-10-06T06:04
украина
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США, следует из анализа РИА Новости данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины. Так, ЕС на начало сентября выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США. Это произошло из-за роста финансового потока из объединения в 1,8 раза в этом году - до 14,6 миллиарда долларов и одновременного сокращения поступлений от американского правительства на 19% - до 9,8 миллиарда долларов. В прошлом году ситуация была обратная: ЕС выделил только 8 миллиардов долларов, тогда как США - 12 миллиардов. При этом на 2023 год у ЕС было заложено 19,5 миллиарда долларов макроэкономической помощи, из которых примерно 4,9 миллиарда остались до конца года. Одновременно США с 1 октября вступили в новый финансовый год, и власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе размеры помощи Украине. В то же время объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы - 54 миллиарда долларов - планируется выделить Украине на 2024-2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования. На этой неделе замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что страна получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231006/snabzhenie-1900842947.html
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украина, сша, евросоюз, в мире
Украина, США, Евросоюз, В мире
Помощь ЕС Киеву превысила финансирование от США

Помощь ЕС украинскому правительству превысила финансирование со стороны США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США, следует из анализа РИА Новости данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины.
Так, ЕС на начало сентября выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США.
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Это произошло из-за роста финансового потока из объединения в 1,8 раза в этом году - до 14,6 миллиарда долларов и одновременного сокращения поступлений от американского правительства на 19% - до 9,8 миллиарда долларов. В прошлом году ситуация была обратная: ЕС выделил только 8 миллиардов долларов, тогда как США - 12 миллиардов.
При этом на 2023 год у ЕС было заложено 19,5 миллиарда долларов макроэкономической помощи, из которых примерно 4,9 миллиарда остались до конца года. Одновременно США с 1 октября вступили в новый финансовый год, и власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе размеры помощи Украине.
В то же время объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы - 54 миллиарда долларов - планируется выделить Украине на 2024-2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования.
На этой неделе замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что страна получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года.
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