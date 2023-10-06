https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины

Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины - РИА Новости, 06.10.2023

Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины

По мнению некоторых экспертов, на Западе давно пора открыть вечнозеленый бизнес — торговлю граблями, на которые страны "золотого миллиарда" с охотой наступают... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:00

сша

украина

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

По мнению некоторых экспертов, на Западе давно пора открыть вечнозеленый бизнес — торговлю граблями, на которые страны "золотого миллиарда" с охотой наступают снова и снова. Всплеск спроса на грабли совпал с продолжающейся истерикой в западных СМИ, где на все лады муссируется одна мысль: "Мы опять недооценили Россию".Масла в огонь подлил текущий хаос в американском конгрессе, в результате которого из повестки дня было исключено выделение Украине дополнительной помощи в размере 24 миллиардов долларов, а также встал вопрос о любых финансовых инъекциях киевскому режиму на неопределенный период.Причина — растущая оппозиция в истеблишменте США, которая не понимает, в какую пропасть Зеленский выбросил с двумя замшевыми пиджаками 113 миллиардов долларов, выделенных ранее, а также не видит дальнейшего смысла финансировать проект, который не имеет отдачи, а приносит все больше и больше проблем и убытков.Несмотря на то что выделяемые конгрессом деньги на финансирование войны на Украине составляют достаточно скромный процент от самого большого в мире военного бюджета Пентагона, американцы мыслят так, как они привыкли, — как предприниматели. При подготовке Киева к войне с Россией руководство США получило стопроцентные, железобетонные и абсолютные уверения, что война будет быстрой и легкой, а все фишки, бонды и купоны останутся у них в кармане.В прошлом году глава ГУР Украины Буданов заявлял, что "большая часть активных боевых действий закончится к концу года". На тот момент замминистра обороны Украины Гаврилов сообщал о своем предчувствии, что "к концу весны война закончится". Главное, шлите доллары — даем зуб, глаз и все остальное.Но пришло время получать по акциям дивиденды, а в виде дивидендов были предъявлены сотни тысяч убитых и раненых украинских солдат, перспектива неизбежного разгрома Украины, испарившиеся сотни миллиардов долларов, набирающая темп армия России и выдержавшая все санкции мира и при этом стабильно растущая российская экономика."Такая бухгалтерия нам не нужна", — громко выругались по-американски республиканцы и повернули рубильник.По всему Западному полушарию пошли шоковые волны.Буквально вчера на CNN вышла статья, где утверждается, что "без финансовой поддержки США Украина столкнется с серьезными проблемами на поле боя уже через несколько недель". Синхронно с этим забил в колокола Bloomberg, сообщив: "Киев не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся не способны помогать Украине". Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнародовал доклад, согласно которому "большинство американцев против продолжения финансовой помощи Украине". ABC News льет слезы по поводу того, что "утверждение помощи Украине в конгрессе становится все более сложным на фоне удлиняющейся войны".Неудивительно, что Европа в лице главы дипломатии Борреля тут же выскочила с криком: "караул, а как же мы!" — "Евросоюз продолжит выделять средства на поддержку Украины, однако Европа не сможет в этом плане заменить США" и "мы очень надеемся, что это не финальное решение".Ведущие западные эксперты уверены, что "вероятность того, что США не смогут продолжать помогать Украине, является вполне правдоподобным результатом" и что "Киеву становится все сложнее оказывать сопротивление российским войскам".И тут же стало выясняться, что, оказывается, в Киеве вор на воре сидит и вором погоняет. Ранее сидевший на стуле ровно бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Augsburger Allgemeine вдруг прозрел и заявил, что "любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества".Но главное — Россия не то что не проигрывает, а победит при любом раскладе: с американской помощью Киеву или без.Глобальный просчет Запада насчет России все громче озвучивается на всех уровнях. В письме лидерам конгресса замминистра обороны США Майкл Маккорд с сожалением сообщил, что, несмотря на все расчеты победить Россию одной левой, "его департамент исчерпал практически все возможности"."Чудо-дед на перфокартах" — президент США Джо Байден на протяжении этого года постоянно уверял окружающих (в том числе невидимых), что "решимость США поддерживать Украину непоколебима" и что Россия вот-вот встанет на колени.Но в дело вступили грабли, окрашенные в цвета российского флага.Бывший член комитета Госдепартамента США по международной экономической политике Стивен Майерс в интервью USA Today озвучил то, что боятся произнести на Западе многие: "Война была без шанса на выигрыш с самого начала, и стратегия России работает". По его мнению, из-за недооценки Москвы "условия (на которых теперь придется с ней договариваться) для Запада теперь будут значительно хуже, чем если бы мирно договорились до начала войны. Действия конгресса — это сигнал, что мы в общем и целом в заднице". Мы поздравляем западных лидеров и экспертов с этим великим открытием, но есть ощущение, что этих открытий с каждым днем будет все больше и больше.Не отключайтесь.

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

сша, украина, аналитика