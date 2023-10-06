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"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/udar-1900835046.html
"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России
"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России - РИА Новости, 06.10.2023
"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России
Украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее, заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:53
2023-10-06T00:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее, заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.&quot;Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении (ВСУ. — Прим. ред.), точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле &lt;…&gt; русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад&quot;, — сказал он.Кроме того, санкции не сработали, а российская экономика "стала лучше по всем показателям", добавил эксперт. Наполитано также назвал выросшую популярность президента Владимира Путина фактором, говорящим об успехе России.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231004/vsu-1900382085.html
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в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России

Экс-судья Наполитано: контрнаступление ВСУ провалилось, а Россия стала сильнее

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее, заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
«

"Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении (ВСУ. — Прим. ред.), точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле <…> русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад", — сказал он.

Кроме того, санкции не сработали, а российская экономика "стала лучше по всем показателям", добавил эксперт. Наполитано также назвал выросшую популярность президента Владимира Путина фактором, говорящим об успехе России.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В ВСУ признали победу России на важнейшем фронте
4 октября, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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