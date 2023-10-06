https://ria.ru/20231006/udar-1900835046.html

"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России

"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России - РИА Новости, 06.10.2023

"Капут". Украину поставили на место после неудачного "удара" по России

Украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее, заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:53

2023-10-06T00:53

2023-10-06T00:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее, заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom."Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении (ВСУ. — Прим. ред.), точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле <…> русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад", — сказал он.Кроме того, санкции не сработали, а российская экономика "стала лучше по всем показателям", добавил эксперт. Наполитано также назвал выросшую популярность президента Владимира Путина фактором, говорящим об успехе России.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231004/vsu-1900382085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины