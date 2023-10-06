https://ria.ru/20231006/turobmen-1900840328.html

Кожемяко предложил расширять безвизовый туристический обмен

Кожемяко предложил расширять безвизовый туристический обмен - РИА Новости, 06.10.2023

Кожемяко предложил расширять безвизовый туристический обмен

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил для наращивания турпотока из-за рубежа в Россию увеличить срок действия единой электронной визы и приложить усилия для... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T03:13

2023-10-06T03:13

2023-10-06T03:13

россия

китай

олег кожемяко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894754900_0:283:3094:2023_1920x0_80_0_0_241df13cd0e16266d00b19f08c5489c9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко предложил для наращивания турпотока из-за рубежа в Россию увеличить срок действия единой электронной визы и приложить усилия для расширения безвизовых групповых туристических обменов с дружественными странами, сообщает в пятницу региональное правительство. Такие предложения губернатор озвучил на заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт". Он отметил, что необходимо активнее предлагать дружественным странам заключать межправительственные соглашения об организации безвизовых групповых туристических поездок. "Это удобный механизм, хорошо показавший себя на практике работы с КНР, мы таким механизмом пользуемся, и довольно успешно. И для остальных стран тоже нужно расширять безвизовый обмен", - приводятся слова Кожемяко. Он отметил также, что нужно увеличить срок действия единой электронной визы. Сейчас, по его словам, препятствием для использования этого режима является недостаточная оснащенность пунктов пропуска на границе программно-аппаратными комплексами. Важно устранить эту проблему. Кроме того, для удобства иностранных туристов Кожемяко предложил ускорить и упростить процесс оформления за рубежом рублевых банковских карт, а также расширить в России сеть терминалов, которые принимают к оплате иностранные карты, выпущенные в дружественных странах. "У нас открыты сообщения с Пекином, Харбином - это удобные маршруты, чтобы жители других стран могли попасть к нам. Но этот механизм находится еще в самом начале, и нужно шире использовать эти возможности, открывая новые логистические пути и в Азии, и в Латинской Америке. На Восточном экономическом форуме в сентябре проявились перспективы открытия авиасообщения с Лаосом, Мьянмой, Филиппинами. Росавиации необходимо представить предложения о пошаговом запуске рейсов на этих и других перспективных направлениях", - добавил губернатор. По его словам, по итогам первых шести месяцев 2023 года въездной туристический поток в Россию из-за рубежа составил более 187 тысяч человек. "Мы видим, что после ковида, после действий недружественных стран турпоток постепенно набирает обороты", - отметил Кожемяко. Механизм безвизового группового обмена туристами между Россией и Китаем снова действует с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20230810/obmen-1889271416.html

https://ria.ru/20230319/obmen-1858997406.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, олег кожемяко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, политика