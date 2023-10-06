https://ria.ru/20231006/trevoga-1901085890.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 25 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:09
2023-10-06T23:09
2023-10-06T23:18
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 25 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 22.42 мск."Отбой воздушной тревоги", - сообщил Развожаев в своем Telegram–канале.Движение на Крымском мосту, ранее приостановленное второй раз за пятницу, восстановлено, сообщил оперативный центр.
https://ria.ru/20231006/sevastopol-1900922028.html
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 25 минут