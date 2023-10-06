https://ria.ru/20231006/trevoga-1901084189.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз вечером в пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:53

2023-10-06T22:53

2023-10-06T22:53

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз вечером в пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее в Севастополе уже объявлялась воздушная тревога, отбой был дан через 35 минут. "Внимание всем, воздушная тревога", - сообщил Развожаев. Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки приостановлено, сообщили в инфоцентре. В Севастополе приостановлена работа общественного транспорта.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия