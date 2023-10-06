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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/trevoga-1901084189.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз вечером в пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T22:53
2023-10-06T22:53
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз вечером в пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Ранее в Севастополе уже объявлялась воздушная тревога, отбой был дан через 35 минут. "Внимание всем, воздушная тревога", - сообщил Развожаев. Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки приостановлено, сообщили в инфоцентре. В Севастополе приостановлена работа общественного транспорта.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз вечером в пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Ранее в Севастополе уже объявлялась воздушная тревога, отбой был дан через 35 минут.
"Внимание всем, воздушная тревога", - сообщил Развожаев.
Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки приостановлено, сообщили в инфоцентре. В Севастополе приостановлена работа общественного транспорта.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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