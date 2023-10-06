https://ria.ru/20231006/tramp-1900850171.html

Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей

Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023

Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей

Экс-президент Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей конгресса США. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:25

2023-10-06T08:25

2023-10-06T08:25

в мире

огайо

украина

дональд трамп

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей конгресса США. Ранее Трамп заявлял, что готов сам временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру. "Он (Джордан) будет отличным спикером палаты представителей, и я полностью его поддерживаю!" - цитирует заявление Трампа в социальных сетях агентство Блумберг. По мнению агентства, поддержка со стороны экс-президента укрепит позицию Джордана среди консервативных членов палаты представителей и даст 59-летнему уроженцу Огайо наибольшие шансы занять третий пост по значимости во властной иерархии страны. Агентство также прогнозирует, что избрание Джордана спикером будет иметь далеко идущие последствия как для законодательной деятельности палаты, так и для президентской гонки. Ранее Джордан заявил, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

https://ria.ru/20231006/tramp-1900836786.html

https://ria.ru/20231005/tramp-1900690777.html

огайо

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, огайо, украина, дональд трамп, конгресс сша