https://ria.ru/20231006/tramp-1900850171.html
Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей
Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023
Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей
Экс-президент Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей конгресса США. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:25
2023-10-06T08:25
2023-10-06T08:25
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей конгресса США. Ранее Трамп заявлял, что готов сам временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру. "Он (Джордан) будет отличным спикером палаты представителей, и я полностью его поддерживаю!" - цитирует заявление Трампа в социальных сетях агентство Блумберг. По мнению агентства, поддержка со стороны экс-президента укрепит позицию Джордана среди консервативных членов палаты представителей и даст 59-летнему уроженцу Огайо наибольшие шансы занять третий пост по значимости во властной иерархии страны. Агентство также прогнозирует, что избрание Джордана спикером будет иметь далеко идущие последствия как для законодательной деятельности палаты, так и для президентской гонки. Ранее Джордан заявил, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231006/tramp-1900836786.html
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в мире, огайо, украина, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Огайо, Украина, Дональд Трамп, Конгресс США
Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей
Bloomberg: Трамп поддержал выдвижение Джордана на пост спикера в конгрессе США