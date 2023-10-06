https://ria.ru/20231006/tramp-1900836786.html

В конгрессе заявили о желании видеть Трампа на посту спикера

В конгрессе заявили о желании видеть Трампа на посту спикера - РИА Новости, 06.10.2023

В конгрессе заявили о желании видеть Трампа на посту спикера

Многие американские законодатели собираются на следующей неделе предложить экс-президента США Дональда Трампа на вакантный пост спикера палаты представителей,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:15

2023-10-06T01:15

2023-10-06T01:15

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Многие американские законодатели собираются на следующей неделе предложить экс-президента США Дональда Трампа на вакантный пост спикера палаты представителей, сообщил в социальной сети Х конгрессмен от Республиканской партии Трой Нельс. "Со мной связались многие конгрессмены, готовые... выступить с номинационными речами в поддержку кандидатуры Дональда Дж. Трампа на пост спикера палаты. Следующая неделя будет громкой", - написал он. Сам Трамп в интервью телекомпании Fox News заявил, что готов временно - "на период в 30, 60 или 90 дней" - занять третий пост во властной иерархии страны, если Республиканская партия не сможет оперативно согласовать иную кандидатуру. Он уточнил, что такая просьба исходила от его "многочисленных друзей" в конгрессе. Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Выборы назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

https://ria.ru/20231005/tramp-1900814178.html

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в мире, сша, дональд трамп