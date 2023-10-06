Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 06.10.2023 (обновлено: 04:17 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/tramp-1900834920.html
Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей
Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023
Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей
Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:35
2023-10-06T04:17
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_251:0:2655:1352_1920x0_80_0_0_eefa29323b875d607bea51c539207717.jpg
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об этом он заявил в беседе с Fox News."Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. — Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению", — отметил Трамп.По словам экс-президента, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных "друзей" в конгрессе.Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231005/tramp-1900814178.html
https://ria.ru/20231005/tramp-1900782216.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817592423_600:0:2724:1593_1920x0_80_0_0_e229a5aa95fe86540928054b2a79f5d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

Трамп заявил, что готов занять пост спикера палаты представителей

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об этом он заявил в беседе с Fox News.
"Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. — Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению", — отметил Трамп.
По словам экс-президента, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет
Вчера, 21:22
Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных "друзей" в конгрессе.
Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления
Вчера, 18:47
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала