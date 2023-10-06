https://ria.ru/20231006/tramp-1900834920.html

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 06.10.2023

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:35

2023-10-06T00:35

2023-10-06T04:17

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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об этом он заявил в беседе с Fox News."Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. — Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению", — отметил Трамп.По словам экс-президента, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" — пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте.Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных "друзей" в конгрессе.Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

https://ria.ru/20231005/tramp-1900814178.html

https://ria.ru/20231005/tramp-1900782216.html

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в мире, сша, дональд трамп