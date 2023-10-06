https://ria.ru/20231006/taynik-1900841079.html
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов - РИА Новости, 06.10.2023
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Сотрудники силовых ведомств РФ выявили на территории Луганской Народной Республики тайник украинских диверсантов с иностранными гранатометами и взрывчаткой,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T04:02
2023-10-06T04:02
2023-10-06T04:02
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств РФ выявили на территории Луганской Народной Республики тайник украинских диверсантов с иностранными гранатометами и взрывчаткой, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики. "Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением", - сказал он. По его словам, в тайнике в числе прочего обнаружили ящик ручных наступательных гранат, малогабаритный ручной миномет, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также тротиловые шашки. "Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения работы диверсионно-разведывательной группы противника по осуществлению терактов на территории ЛНР ", - добавил собеседник агентства.
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луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств РФ выявили на территории Луганской Народной Республики тайник украинских диверсантов с иностранными гранатометами и взрывчаткой, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики.
«
"Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением", - сказал он.
По его словам, в тайнике в числе прочего обнаружили ящик ручных наступательных гранат, малогабаритный ручной миномет, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также тротиловые шашки.
"Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения работы диверсионно-разведывательной группы противника по осуществлению терактов на территории ЛНР ", - добавил собеседник агентства.
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