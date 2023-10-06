https://ria.ru/20231006/taynik-1900841079.html

В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов

В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов - РИА Новости, 06.10.2023

В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов

Сотрудники силовых ведомств РФ выявили на территории Луганской Народной Республики тайник украинских диверсантов с иностранными гранатометами и взрывчаткой,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T04:02

2023-10-06T04:02

2023-10-06T04:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств РФ выявили на территории Луганской Народной Республики тайник украинских диверсантов с иностранными гранатометами и взрывчаткой, сообщил РИА Новости представитель силовых структур республики. "Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением", - сказал он. По его словам, в тайнике в числе прочего обнаружили ящик ручных наступательных гранат, малогабаритный ручной миномет, ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также тротиловые шашки. "Наполнение тайника и способ закладки свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения работы диверсионно-разведывательной группы противника по осуществлению терактов на территории ЛНР ", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231005/svo-1900804545.html

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луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф