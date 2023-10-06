https://ria.ru/20231006/taurus-1901068502.html

Немецкие военные не смогли бы обслуживать Taurus на Украине, заявил Шольц

Немецкие военные не смогли бы обслуживать Taurus на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 06.10.2023

Немецкие военные не смогли бы обслуживать Taurus на Украине, заявил Шольц

Военнослужащие бундесвера не могли бы участвовать в обслуживании ракет дальнего действа Taurus ни на Украине, ни вне ее территории, заявил канцлер германии Олаф РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

в мире

украина

россия

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олаф шольц

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Военнослужащие бундесвера не могли бы участвовать в обслуживании ракет дальнего действа Taurus ни на Украине, ни вне ее территории, заявил канцлер германии Олаф Шольц в ответ на вопрос об условиях для поставок данного оружия Киеву. "Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно", - сообщил он на полях неформального саммита европейских лидеров в Гранаде. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. Шольц ранее в четверг сообщил об отправке дополнительно еще одной системы ПВО Patriot на Украину, подчеркнув, что поставка Киеву ракет Taurus на данный момент не рассматривается. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действа этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

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в мире, украина, россия, киев, олаф шольц, сергей лавров, нато