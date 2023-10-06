https://ria.ru/20231006/taksi-1900881971.html

Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси

Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси - РИА Новости, 06.10.2023

Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси

Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:23

2023-10-06T11:23

2023-10-06T12:11

россия

экономика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

такси

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились."В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от одного до пяти процентов), что является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков", — говорится в сообщении министерства.Так, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на семь процентов, а в Омской области действительно отмечен высокий рост."Аномальные показатели могут быть вызваны искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами", — пояснили в пресс-службе.Минтранс совместно с местными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.Ранее сегодня РБК написало со ссылкой на замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко, что после вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44 процентов, а в среднем по стране — на пять процентов.

https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html

https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), такси