https://ria.ru/20231006/taksi-1900881971.html
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси - РИА Новости, 06.10.2023
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:23
2023-10-06T11:23
2023-10-06T12:11
россия
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
такси
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились."В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от одного до пяти процентов), что является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков", — говорится в сообщении министерства.Так, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на семь процентов, а в Омской области действительно отмечен высокий рост."Аномальные показатели могут быть вызваны искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами", — пояснили в пресс-службе.Минтранс совместно с местными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.Ранее сегодня РБК написало со ссылкой на замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко, что после вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44 процентов, а в среднем по стране — на пять процентов.
https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html
https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), такси
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Такси
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс: в большинстве регионов цены на такси не изменились