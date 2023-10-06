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Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси - РИА Новости, 06.10.2023
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11:23 06.10.2023 (обновлено: 12:11 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/taksi-1900881971.html
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси - РИА Новости, 06.10.2023
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:23
2023-10-06T12:11
россия
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
такси
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились."В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от одного до пяти процентов), что является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков", — говорится в сообщении министерства.Так, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на семь процентов, а в Омской области действительно отмечен высокий рост."Аномальные показатели могут быть вызваны искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами", — пояснили в пресс-службе.Минтранс совместно с местными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.Ранее сегодня РБК написало со ссылкой на замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко, что после вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44 процентов, а в среднем по стране — на пять процентов.
https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html
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россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), такси
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Такси
Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси

Минтранс: в большинстве регионов цены на такси не изменились

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Автомобили такси в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минтранс опроверг публикации в СМИ о кратном росте цен на такси и заявил, что в большинстве регионов они не изменились.
"В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от одного до пяти процентов), что является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков", — говорится в сообщении министерства.
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Так, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на семь процентов, а в Омской области действительно отмечен высокий рост.
"Аномальные показатели могут быть вызваны искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами", — пояснили в пресс-службе.
Минтранс совместно с местными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуации в отдельных регионах.
Ранее сегодня РБК написало со ссылкой на замдиректора департамента Минтранса Владимира Луговенко, что после вступления в силу новых требований к такси цены на этот вид транспорта в отдельных регионах выросли до 44 процентов, а в среднем по стране — на пять процентов.
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РоссияЭкономикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Такси
 
 
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