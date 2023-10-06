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В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.10.2023 (обновлено: 17:44 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/svo-1901016916.html
В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО
В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО - РИА Новости, 06.10.2023
В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО
Пятьсот саженцев липы, ясеня и клена высадили в пятницу в городе Сунжа в Ингушетии в честь участников специальной военной операции, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:31
2023-10-06T17:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Пятьсот саженцев липы, ясеня и клена высадили в пятницу в городе Сунжа в Ингушетии в честь участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня в честь наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в городе Сунже посадили 500 саженцев липы, ясеня, клена… В таких мероприятиях, в которых трудятся от души, по зову сердца дети, подростки, взрослые люди и старейшины, в единое целое сплетается наша благодарная память о героях", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в месте, где высадили деревья, разобьют красивый сквер, который будет радовать горожан. "Наши доблестные воины в одном строю с соотечественниками из всех регионов многонациональной России находятся на передовой, отстаивая интересы страны… Мы, со своей стороны, также оказываем поддержку нашим ребятам, отправляя им все необходимое для питания, экипировки и бытовых нужд. И так будет всегда, до Победы", - заметил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20230929/aptechki-1899520703.html
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общество, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО

В Ингушетии в честь участников СВО посадили 500 саженцев липы, ясеня и клена

© Фото : Махмуд-Али КалиматовСквер в честь участников СВО в Ингушетии
Сквер в честь участников СВО в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Махмуд-Али Калиматов
Сквер в честь участников СВО в Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Пятьсот саженцев липы, ясеня и клена высадили в пятницу в городе Сунжа в Ингушетии в честь участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Сегодня в честь наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в городе Сунже посадили 500 саженцев липы, ясеня, клена… В таких мероприятиях, в которых трудятся от души, по зову сердца дети, подростки, взрослые люди и старейшины, в единое целое сплетается наша благодарная память о героях", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в месте, где высадили деревья, разобьют красивый сквер, который будет радовать горожан.
"Наши доблестные воины в одном строю с соотечественниками из всех регионов многонациональной России находятся на передовой, отстаивая интересы страны… Мы, со своей стороны, также оказываем поддержку нашим ребятам, отправляя им все необходимое для питания, экипировки и бытовых нужд. И так будет всегда, до Победы", - заметил глава Ингушетии.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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