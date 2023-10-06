https://ria.ru/20231006/svo-1901016916.html

В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО

В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО - РИА Новости, 06.10.2023

В Ингушетии пятьсот деревьев посадили в честь участников СВО

Пятьсот саженцев липы, ясеня и клена высадили в пятницу в городе Сунжа в Ингушетии в честь участников специальной военной операции, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Пятьсот саженцев липы, ясеня и клена высадили в пятницу в городе Сунжа в Ингушетии в честь участников специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня в честь наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в городе Сунже посадили 500 саженцев липы, ясеня, клена… В таких мероприятиях, в которых трудятся от души, по зову сердца дети, подростки, взрослые люди и старейшины, в единое целое сплетается наша благодарная память о героях", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в месте, где высадили деревья, разобьют красивый сквер, который будет радовать горожан. "Наши доблестные воины в одном строю с соотечественниками из всех регионов многонациональной России находятся на передовой, отстаивая интересы страны… Мы, со своей стороны, также оказываем поддержку нашим ребятам, отправляя им все необходимое для питания, экипировки и бытовых нужд. И так будет всегда, до Победы", - заметил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20230929/aptechki-1899520703.html

россия

республика ингушетия

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общество, россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия