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Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/svo-1900898277.html
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 06.10.2023
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:54
2023-10-06T11:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка и место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Инженерное, выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, а также экскаватор, потери ВСУ в живой силе составили: 12 убитых, 7 раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчётом. На каховском направлении в районе села Николаевка уничтожен украинский 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему.
https://ria.ru/20231005/sklad-1900683958.html
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вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной разведки ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка и место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Инженерное, выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, а также экскаватор, потери ВСУ в живой силе составили: 12 убитых, 7 раненых", - сказал собеседник агентства.
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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Кировоградской области
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По его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчётом.
На каховском направлении в районе села Николаевка уничтожен украинский 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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