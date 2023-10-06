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Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 06.10.2023
Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:54
2023-10-06T11:54
2023-10-06T11:54
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вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка и место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Инженерное, выведены из строя 2 единицы автомобильной техники, а также экскаватор, потери ВСУ в живой силе составили: 12 убитых, 7 раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе островов, расположенных в дельте Днепра, российские военные уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчётом. На каховском направлении в районе села Николаевка уничтожен украинский 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему.
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вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, безопасность
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Российские военные нанесли удар по месту размещения ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной разведки ВСУ под Херсоном