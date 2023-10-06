https://ria.ru/20231006/svo-1900859177.html

Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино

Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино - РИА Новости, 06.10.2023

Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино

Российские военные минувшей ночью отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:31

2023-10-06T09:31

2023-10-06T09:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались на ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация. Минобороны РФ в сводке за четверг отмечало, что на запорожском направлении в районе села Работино российскими подразделениями нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены более 35 украинских военнослужащих. "Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии", - написал Рогов. По его словам, всего с вечера четверга между Работино и Копани украинские войска предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону. При этом Рогов подчеркнул, что на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. Так, под утро противник пошел в атаку к северу от села Новопрокоповка, но был уничтожен, а часть военных взяты в плен.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность