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Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино
Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино - РИА Новости, 06.10.2023
Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино
Российские военные минувшей ночью отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:31
2023-10-06T09:31
2023-10-06T09:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российские военные минувшей ночью отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались на ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация. Минобороны РФ в сводке за четверг отмечало, что на запорожском направлении в районе села Работино российскими подразделениями нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены более 35 украинских военнослужащих. "Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии", - написал Рогов. По его словам, всего с вечера четверга между Работино и Копани украинские войска предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону. При этом Рогов подчеркнул, что на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. Так, под утро противник пошел в атаку к северу от села Новопрокоповка, но был уничтожен, а часть военных взяты в плен.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино
Рогов: ВС России отбили три попытки ВСУ прорваться под Работино