https://ria.ru/20231006/sudno-1900943236.html

В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море

В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море - РИА Новости, 06.10.2023

В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море

Сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии не соответствуют действительности, сообщило в пятницу... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:11

2023-10-06T14:11

2023-10-06T14:11

в мире

турция

черное море

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584888288_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_67282b2e185125b6d5598c3177bd8c87.jpg

СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии не соответствуют действительности, сообщило в пятницу Управление мореходства Турции. Ранее агентство Рейтер сообщило о якобы имевшем место инциденте в районе города Сулина в Румынии в Черном море, когда турецкое грузовое судно столкнулось с миной. Агентство не указывало название судна. "Управление мореходства связалось немедленно с экипажем судна Kafkametler и компанией-оператором. По факту никакого взрыва на судне не было, информации о каком-либо взрыве мины не получено", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. "Никаких повреждений судна нет, оно с грузом на борту продолжает путь в украинский порт Измаил", - отметило управление.

https://ria.ru/20230817/more-1890717663.html

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

турция

черное море

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, черное море, румыния