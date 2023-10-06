https://ria.ru/20231006/sudno-1900943236.html
В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море
В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море - РИА Новости, 06.10.2023
В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море
Сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии не соответствуют действительности, сообщило в пятницу... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:11
2023-10-06T14:11
2023-10-06T14:11
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СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии не соответствуют действительности, сообщило в пятницу Управление мореходства Турции. Ранее агентство Рейтер сообщило о якобы имевшем место инциденте в районе города Сулина в Румынии в Черном море, когда турецкое грузовое судно столкнулось с миной. Агентство не указывало название судна. "Управление мореходства связалось немедленно с экипажем судна Kafkametler и компанией-оператором. По факту никакого взрыва на судне не было, информации о каком-либо взрыве мины не получено", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. "Никаких повреждений судна нет, оно с грузом на борту продолжает путь в украинский порт Измаил", - отметило управление.
https://ria.ru/20230817/more-1890717663.html
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в мире, турция, черное море, румыния
В мире, Турция, Черное море, Румыния
В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море
Турция опровергла сообщения о столкновении судна у берегов Румынии в Черном море
СТАМБУЛ, 6 окт - РИА Новости. Сообщения ряда СМИ о якобы имевшем место столкновении турецкого грузового судна с миной у берегов Румынии не соответствуют действительности, сообщило в пятницу Управление мореходства Турции.
Ранее агентство Рейтер сообщило о якобы имевшем место инциденте в районе города Сулина в Румынии в Черном море, когда турецкое грузовое судно столкнулось с миной. Агентство не указывало название судна.
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"Управление мореходства связалось немедленно с экипажем судна Kafkametler и компанией-оператором. По факту никакого взрыва на судне не было, информации о каком-либо взрыве мины не получено", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.
"Никаких повреждений судна нет, оно с грузом на борту продолжает путь в украинский порт Измаил", - отметило управление.
Будущее Турции зависит от России