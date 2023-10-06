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Киевский апелляционный суд оставил под стражей Коломойского - РИА Новости, 06.10.2023
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17:07 06.10.2023 (обновлено: 17:11 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sud-1901005650.html
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Коломойского
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Коломойского - РИА Новости, 06.10.2023
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Коломойского
Киевский апелляционный суд отказал в пятницу в удовлетворении жалобы защиты украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:07
2023-10-06T17:11
в мире
украина
киев
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказал в пятницу в удовлетворении жалобы защиты украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемого на Украине в мошенничестве и легализации имущества, оставив его под стражей, передает издание "Страна". Ранее в пятницу Коломойский заявил, что за месяц нахождения в СИЗО следственные действия с ним так и не проводились. "Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бизнесмена Игоря Коломойского, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). С учетом того, что по другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов), от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен (117,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Сам Коломойский в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда". СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1899937173.html
https://ria.ru/20230915/kolomoyskiy-1896436817.html
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в мире, украина, киев, игорь коломойский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины
Киевский апелляционный суд оставил под стражей Коломойского

Страна: суд в Киеве отклонил апелляцию Коломойского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд отказал в пятницу в удовлетворении жалобы защиты украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), подозреваемого на Украине в мошенничестве и легализации имущества, оставив его под стражей, передает издание "Страна".
Ранее в пятницу Коломойский заявил, что за месяц нахождения в СИЗО следственные действия с ним так и не проводились.
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"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бизнесмена Игоря Коломойского, оставив его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). С учетом того, что по другому уголовному делу сумма залога для Коломойского составляет 509 миллионов гривен (13,8 миллиона долларов), от выхода на свободу олигарха отделяют более 4,3 миллиарда гривен (117,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сам Коломойский в комментарии изданию заявил, что "очень доволен решением суда".
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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В миреУкраинаКиевИгорь КоломойскийСлужба безопасности Украины
 
 
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